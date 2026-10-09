O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante ato de campanha no Distrito Federal, que o Brasil não será governado por sócios do Banco Master.

Em um evento realizado na região administrativa de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou suas promessas de campanha. O encontro reuniu apoiadores e lideranças políticas locais para fortalecer a candidatura no segundo turno das eleições.

O discurso de Lula focou em temas centrais de sua plataforma, incluindo a defesa da soberania nacional e a proteção das riquezas brasileiras. O presidente aproveitou a oportunidade para criticar duramente a oposição e seus aliados econômicos. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o candidato foi enfático ao rejeitar qualquer ingerência de grupos financeiros no comando do país.

A fala do presidente também destacou a pauta trabalhista, especificamente a proposta de emenda à constituição que visa extinguir a jornada de trabalho de seis dias para um de folga. Lula defendeu a transição para a escala 5×2, argumentando que a medida é essencial para garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores brasileiros.

Posicionamento sobre a jornada de trabalho

Durante o ato, Lula reafirmou seu apoio à redução da jornada laboral, que atualmente é discutida no Senado Federal. Ele descreveu o movimento como uma demanda legítima da classe trabalhadora, que busca o direito ao descanso após cinco dias de atividade profissional. O presidente caracterizou a mudança como um passo necessário para o bem-estar social.

Críticas aos adversários e foco na soberania

O presidente declarou que o país não voltará a ser governado pelo que chamou de fascismo, mencionando a gestão da crise sanitária durante a pandemia de covid-19. Lula afirmou: “Esse país não será governado pelos sócios do Banco Master, pelos parentes do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.”

Acompanhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva e pelo candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, o presidente também abordou a questão da soberania. Ele contrastou aqueles que, segundo ele, amam a bandeira nacional com os que priorizariam interesses americanos na exploração dos recursos naturais do Brasil.

Agenda de campanha e engajamento

Olhando para os próximos passos da disputa eleitoral, o presidente confirmou sua presença em um novo ato em Natal, marcado para este sábado. Lula demonstrou otimismo com a estratégia de comunicação, brincando ao se autodenominar o “rei da selfie”, e prometeu intensificar os debates tanto na televisão quanto nas redes sociais para alcançar o eleitorado.

Perguntas frequentes sobre o ato

O que Lula disse sobre os sócios do Banco Master? O presidente afirmou categoricamente que o país não será governado por eles, distanciando sua gestão de interesses vinculados ao grupo financeiro.

Qual a posição de Lula sobre a escala 6×1? Ele defende o fim da jornada 6×1, apoiando a proposta que reduz o trabalho para cinco dias semanais com dois dias de descanso.

Onde ocorreu o ato de campanha mencionado? O evento foi realizado em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

Quem acompanhou o presidente no evento? Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, do candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, e da vice Dora Gomes.

Qual o foco do presidente sobre a soberania nacional? Lula defendeu que a riqueza do Brasil pertence ao povo brasileiro e criticou o que classificou como uma visão de entrega das riquezas nacionais a interesses estrangeiros.