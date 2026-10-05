EUA afirmam que ‘monitoram de perto’ caso de morte em Institute de peste na Sibéria, diz Marco Rubio

Rubio disse haver preocupação com possível disseminação de peste Pneumonic após morte de técnica em Institute de Irkutsk; autoridades russas relatam não ter encontrado microrganismos ligados ao trabalho dela

Os Estados Unidos afirmaram que estão acompanhando de perto o caso de uma técnica de laboratório que morreu no Institute Anti-Peste da Sibéria e Extremo Oriente, em Irkutsk, na Rússia, informou a BBC.

O caso gerou preocupação sobre a possibilidade de transmissão de peste Pneumonic, disse o secretário de Estado Marco Rubio, que afirmou não ver motivo para alarme imediato, mas defendeu atenção ao caso.

O que foi relatado

Segundo a BBC, o governador de Irkutsk, Igor Kobzev, anunciou que a causa da morte foi registrada como "Pneumonic de etiologia indeterminada" e afirmou que "nenhum microrganismo" relacionado ao trabalho da mulher foi encontrado em suas amostras biológicas, com base em informações do órgão russo de vigilância sanitária, Rospotrebnadzor.

A mídia russa deu o primeiro nome da mulher como Daria e disse que ela tinha final dos 20 anos; relatos não confirmados sugeriram que ela teria adoecido após quebrar um tubo de ensaio contendo o patógeno ou depois de uma viagem de campo à região de Buryatia, na fronteira com a Mongólia.

Autoridades informaram que não houve registro de outros funcionários do Institute procurando atendimento médico desde a morte. Rospotrebnadzor disse que uma equipe de biossegurança inspecionou a instituição e não encontrou situação de emergência. Relatos da imprensa russa também indicaram que quase 200 pessoas que tiveram contato com a mulher estavam sob observação médica como precaução.

Reações e avaliação externa

Perguntado por um repórter sobre o caso, Rubio declarou que havia “preocupação” de que a infecção pudesse ter se espalhado internamente e ressaltou que os EUA estão “monitorando de perto”. Ele acrescentou que não considera a situação motivo de alarme, mas sim de atenção.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu que as pessoas não “ouçam vários rumores” e se baseiem nas declarações oficiais do Rospotrebnadzor, segundo a BBC.

Contexto científico citado

O texto da BBC cita o professor associado Simon Clarke, da University of Reading, que afirmou à BBC Radio 4 que a forma Pneumonic da Yersinia pestis é quase sempre fatal se não tratada, mas pode ser vencida com antibióticos. Clarke observou que a peste Pneumonic pode transmitir de pessoa para pessoa, o que motiva a preocupação das autoridades, e disse também que, embora seja possível que o patógeno seja estudado para fins bélicos, acredita que explicações acidentais sejam mais prováveis.

A reportagem lembra que a bactéria responsável pela peste, Yersinia pestis, existe em roedores silvestres na região — como marmotes — e que o Institute anti-peste foi criado após um surto nos anos 1920.

O que permanece incerto

As circunstâncias exatas que levaram ao adoecimento e à morte da técnica não foram confirmadas publicamente; relatos sobre a quebra de um tubo de ensaio ou sobre a viagem a Buryatia permanecem não confirmados, conforme a BBC.