Polícia atribui a motoristas de caminhão e micro-ônibus responsabilidade por acidente na BR-373 que matou 23

Inquérito aponta velocidade excessiva, uso de celular pelo caminhoneiro e falhas de manutenção dos freios; ambos os motoristas morreram, dizem investigadores

A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito sobre a colisão frontal entre um caminhão e um micro-ônibus ocorrida na madrugada de 19 de agosto na BR-373, no km 209, entre Imbituva e Ipiranga. O acidente deixou 23 mortos e cinco feridos.

Segundo a delegada Ingrid Priotto, as perícias apontam que a batida foi provocada por “por uma combinação de fatores envolvendo os dois veículos” e atribuem falhas à condução e à manutenção do caminhão, além de excesso de velocidade do micro-ônibus.

O que o inquérito constatou

De acordo com a investigação, o caminhão trafegava a 80 km/h pouco antes da colisão, em um trecho onde o limite era de 60 km/h, e apresentava desgaste que reduzira a eficiência da frenagem. A polícia também informou que o motorista do caminhão conectou-se ao WhatsApp cerca de 17 minutos antes do choque; para a Polícia Civil, isso torna plausível que ele estivesse distraído com o aparelho no momento em que invadiu a contramão.

O cronotacógrafo digital do micro-ônibus registrou que o coletivo circulava a 101 km/h no momento do impacto, excedendo em 41 km/h o limite regulamentar. Um passageiro sobrevivente relatou que o veículo havia saído com mais de 20 minutos de atraso e que o motorista dirigia de forma “apressada”, o que, segundo a delegada, corroborou os dados técnicos.

Vítimas e contexto do transporte

O micro-ônibus pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva e transportava pacientes para atendimento na capital e na região metropolitana de Curitiba. Das 27 pessoas que estavam no micro-ônibus, cinco sobreviveram — um menino de 6 anos, uma mulher de 26 e três homens, de 22, 49 e 50 anos. Vinte e dois ocupantes do coletivo e o motorista do caminhão morreram, totalizando 23 óbitos.

Consequências legais

A delegada informou que, como ambos os motoristas que poderiam ser responsabilizados criminalmente faleceram no acidente, “não há que se falar em responsabilidade na esfera penal”. No entanto, destacou que o acervo de provas e as conclusões do inquérito poderão subsidiar eventuais ações na esfera cível movidas por familiares das vítimas à procura de reparação e indenização.

Relatos da PRF na ocasião registraram que o acidente ocorreu por volta das 3h30 em um trecho de pista simples da BR-373, quando uma carreta sem carga invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o micro-ônibus.