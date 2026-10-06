Navio mercante afunda no Mar Negro e tripulação está desaparecida, diz Bulgária

Segundo o primeiro‑ministro Rumen Radev, outro navio com grãos foi atingido na zona econômica exclusiva Bulgaria; 18 tripulantes foram resgatados.

Um navio mercante naufragou e sua tripulação está desaparecida após um ataque com drones no Mar Negro, informaram autoridades búlgaras, enquanto outro cargueiro foi atingido na zona econômica exclusiva (ZEE) da Bulgária e seus 18 tripulantes foram resgatados.

Os fatos foram relatados pelo primeiro‑ministro Rumen Radev ao jornal BBC: o ataque ocorreu por volta das 03:00 (23:00 GMT) a cerca de 70 milhas (112 km) da cidade costeira de Byala, no leste da Bulgária.

O que se sabe sobre os ataques

Segundo Radev, a ação envolveu drones aéreos e marítimos. O navio que afundou navegava sob a bandeira de Togo; quando uma embarcação Bulgaria chegou ao local encontrou apenas um barco virado, botes e coletes salva‑vidas. Não ficou claro quantos tripulantes estavam a bordo desse navio e foi lançada uma operação de busca. A carga da embarcação não foi imediatamente informada.

O segundo navio, que transportava grãos, teve a tripulação resgatada por marinheiros búlgaros; entre os 18 salvos havia duas pessoas feridas por um incêndio a bordo. Radev disse que 11 eram turcos e sete indianos.

Reações e contexto

Radev condenou os ataques como, em tradução, "uma flagrante violação do direito marítimo" e afirmou: "Um ataque assim dentro da zona econômica exclusiva Bulgaria é absolutamente inaceitável." Ele não atribuiu responsabilidade pelos ataques.

A BBC relata que Moscow não comentou o incidente. A ocorrência sucede acusações públicas do President ucraniano Volodymyr Zelensky, que no dia anterior acusou a Rússia de atingir um navio civil que transportava milho.

Em outra ação separada na terça‑feira, perto de Odesa, houve um ataque que matou um tripulante e feriu sete, em um navio sob a bandeira das Ilhas Marshall, segundo mídias ucranianas citadas pela BBC.

Informações adicionais

A ZEE Bulgaria no Mar Negro tem pouco mais de 29.000 km² (11.197 milhas quadradas), cerca de 6% da área total do Mar Negro, segundo BBC. A BBC também registra que, desde 2022, operações militares russas no Mar Negro se intensificaram no contexto da guerra contra a Ucrânia.