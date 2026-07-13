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Ex-prefeito Alcides Bernal morre após passar mal no Presídio Militar

Ex-prefeito Alcides Bernal morre após passar mal no Presídio Militar

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Ex-prefeito Alcides Bernal morre após passar mal no Presídio Militar
1 de 2 Ex-prefeito Alcides Bernal morreu em Campo Grande. — Foto: g1 MS

Neste fim de semana, o ex-prefeito voltou a passar mal e foi levado novamente para a Santa Casa. A nova internação aconteceu um dia depois de a Justiça negar o pedido de prisão domiciliar. Ao g1, o advogado de defesa Ricardo Machado informou que Bernal desmaiou no Presídio Militar. Ao chegar ao hospital, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao estado de saúde.

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Corinthia Mes

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