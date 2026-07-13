A Polícia Civil de Campina da Lagoa, realizou nesta terça-feira (10) a Operação Combustível Seguro, em ação conjunta com o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM-PR) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A operação teve como objetivo verificar a qualidade dos combustíveis comercializados e o funcionamento dos equipamentos de abastecimento, garantindo a proteção dos direitos dos consumidores e a segurança da população.

Ao todo, oito postos de combustíveis localizados em Campina da Lagoa e Nova Cantu foram fiscalizados. Durante a ação, foram constatadas irregularidades administrativas em três estabelecimentos, sem registro de prejuízo aos consumidores.

Segundo as autoridades, duas autuações ocorreram devido à violação de lacres de segurança dos equipamentos fiscalizados, enquanto outra foi lavrada em razão do funcionamento incorreto de um dispositivo existente em uma bomba de abastecimento.

A Operação Combustível Seguro reforça o compromisso das instituições envolvidas com a legalidade, a transparência nas relações de consumo e a garantia da qualidade dos produtos oferecidos à população.

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