Apostas do Paraná acertam a quina e faturam prêmios da Mega-Sena de R$ 85 milhões: confira os valores e detalhes do sorteio

A sorte sorriu para o Paraná no último concurso da Mega-Sena, onde apostadores locais garantiram prêmios significativos ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas.

O sorteio da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira, dia 30, trouxe uma surpresa positiva para diversos apostadores paranaenses. Mesmo sem o acerto máximo, a quina garantiu prêmios em dinheiro para quem apostou na região.

As dezenas sorteadas no concurso 3038 foram: 30, 35, 38, 39, 46 e 50. O prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 85 milhões, acabou não tendo ganhadores nesta rodada específica.

Conforme informações divulgadas pelos canais oficiais de loteria, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, marcado para este domingo, dia 2.

Quanto ganharam os apostadores paranaenses

A sorte foi generosa com quem registrou o jogo no estado. Uma aposta na modalidade bolão faturou o valor de R$ 194.201,80, um excelente retorno para os participantes envolvidos nessa estratégia de aposta compartilhada.

Além disso, duas apostas simples realizadas no Paraná também acertaram a quina da Mega-Sena. Cada um desses sortudos levou para casa a quantia de R$ 64.733,96, reforçando o saldo positivo do estado no concurso.

Como participar dos próximos sorteios

Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a Mega-Sena realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, pontualmente às 21h. A aposta mínima custa R$ 6 e garante seis números no volante.

É possível registrar sua aposta em qualquer casa lotérica credenciada em todo o país. Alternativamente, os apostadores podem utilizar o site ou o aplicativo das Loterias Caixa, além do internet banking para correntistas do banco.

Regras importantes para os apostadores

É fundamental lembrar que, para participar de qualquer modalidade de loteria no Brasil, o apostador precisa ter, obrigatorimente, mais de 18 anos de idade. A conferência dos resultados deve ser feita sempre pelos canais oficiais.

Lembre-se que, quanto mais números você marcar no volante, maior será o preço da sua aposta, porém, essa estratégia também aumenta significativamente as suas chances matemáticas de faturar o prêmio.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

1. Qual o valor da aposta mínima? A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 6.

2. Onde posso conferir os resultados? Os resultados podem ser conferidos no site oficial das Loterias Caixa ou nas casas lotéricas.

3. Qual a idade mínima para apostar? É necessário ter mais de 18 anos para realizar apostas em loterias no Brasil.

4. Quando ocorre o próximo sorteio? O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no domingo, dia 2.

5. É possível apostar pela internet? Sim, através do site ou aplicativo Loterias Caixa, ou pelo internet banking da Caixa.