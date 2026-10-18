Quina: quatro apostas do Paraná ficam a um número do prêmio milionário e faturam até R$ 60.163,92

Quatro apostas do Paraná acertaram quatro dezenas na Quina 7145; maior prêmio foi de R$ 60.163,92 em Ponta Grossa; prêmio principal acumulou para R$ 51 milhões.

Quatro apostas do Paraná acertaram quatro dos cinco números sorteados no concurso 7145 da Quina, realizado neste domingo (18). O maior prêmio estadual foi de R$ 60.163,92; os outros três bilhetes premiados no Paraná receberam R$ 15.040,98 cada.

Premiações no Paraná

O jogo mais bem-sucedido foi registrado em Ponta Grossa (Campos Gerais): a aposta, feita com oito números, rendeu R$ 60.163,92 e foi registrada na Loterias Princesa dos Campos. As Outros três apostas premiadas com quatro acertos foram simples (cinco números): uma feita pela internet, outra em Cianorte e outra em Goioerê e Guaratuba, com registros nas casas Loterias Lotérica Porta da Esperança (Goioerê) e Loterias Maré da Sorte (Guaratuba). Cada uma dessas recebeu R$ 15.040,98.

Resultado do sorteio e próximos passos

Os números sorteados foram: 01 – 06 – 52 – 62 – 69. Ninguém acertou as cinco dezenas, por isso o prêmio principal acumulou para R$ 51 milhões. O próximo sorteio foi estimado para ocorrer na segunda-feira (19).

Outros ganhadores e divisão de prêmios

No total, 62 apostas em todo o Brasil acertaram quatro números e faturaram pelo menos R$ 15 mil. Além disso, 5.777 apostas acertaram três números e receberam R$ 153,73 cada, e 161.604 apostas acertaram dois números e ganharam R$ 5,49 cada.

A divisão do prêmio segue percentual divulgado pela Loterias: 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números; 15% entre quem acertou 4; 10% entre quem acertou 3; e 10% entre quem acertou 2.

Como jogar na Quina

A Quina realiza seis Sorteio por semana (segunda a sexta, às 21h, e domingo, às 11h). Para jogar, é possível escolher de 5 a 15 números entre 80; também há a opção Surpresinha, em que os números são escolhidos pela Caixa.

5 números — R$ 3 — chance de 1 em 24.040.016

6 números — R$ 18 — chance de 1 em 4.006.669

7 números — R$ 63 — chance de 1 em 1.144.763

8 números — R$ 168 — chance de 1 em 429.286

9 números — R$ 378 — chance de 1 em 190.794

10 números — R$ 756 — chance de 1 em 95.396

11 números — R$ 1.386 — chance de 1 em 52.035

12 números — R$ 2.376 — chance de 1 em 30.354

13 números — R$ 3.861 — chance de 1 em 18.679

14 números — R$ 6.006 — chance de 1 em 12.008

15 números — R$ 9.009 — chance de 1 em 8.005

Fonte: G1 (apuração do concurso 7145 da Quina).