Explosão em apartamento deixa homem gravemente queimado e provoca incêndio em condomínio de Curitiba

Uma explosão seguida de incêndio deixou duas pessoas feridas e assustou moradores de um condomínio no bairro Boqueirão, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (17). O caso aconteceu em um apartamento no quarto andar de um dos blocos localizados na Rua Salvador Ferrante.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Ao chegarem ao local, encontraram o incêndio já controlado pelos próprios moradores, mas duas pessoas precisaram de atendimento médico.

O morador do apartamento sofreu queimaduras graves em aproximadamente 50% do corpo. Uma segunda vítima, uma mulher, apresentou intoxicação por fumaça.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio Banda B no local, o incêndio teria começado após a explosão de uma bateria que estava dentro do apartamento. O proprietário realizava modificações para transformar um veículo em elétrico, e o equipamento teria dado origem às chamas.

O tenente Perini, do Corpo de Bombeiros, explicou que o fogo foi rapidamente controlado e não comprometeu a estrutura do edifício. “Os próprios moradores já tinham controlado as chamas, porém, o proprietário do apartamento sofreu queimaduras graves e uma outra senhora foi atendida por intoxicação por fumaça. Sem maiores danos estruturais ao edifício.”

O oficial também afirmou que a bateria armazenada no imóvel será alvo de investigação. “Ele possuía uma bateria dentro do apartamento que acabou se incendiando e se alastrando. Não é comum guardar baterias. Agora, será investigado.”

As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Evangélico. Segundo o síndico do condomínio, uma investigação interna também será realizada para apurar as circunstâncias do incidente.

Fonte: Banda B