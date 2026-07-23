FABIANA PEDRÃO NUNES MORRE EM ACIDENTE NA BR-369; PRF APONTA QUE CAMINHÃO FAZIA ULTRAPASSAGEM PROIBIDA

Foi identificada como Fabiana Pedrão Nunes, de 42 anos, natural de Ubiratã, a motorista que morreu no grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (23), na BR-369, em Corbélia.

Fabiana conduzia um Renault Sandero no sentido Ubiratã quando, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), perdeu o controle da direção após um fator externo e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão de placas de Erechim (RS). O veículo ainda foi lançado contra o guard-rail após o impacto.

De acordo com o policial rodoviário federal Leonardo Linhares, relatos de uma testemunha e do caminhoneiro apontam que um terceiro caminhão realizava uma ultrapassagem em local proibido, o que teria forçado a motorista a perder o controle do veículo. Essa informação está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca identificar o caminhão envolvido. Caso a participação seja confirmada, o responsável poderá ser localizado e responder pelos fatos.

Fabiana ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Equipes de resgate da concessionária atenderam a ocorrência, mas apenas puderam constatar o óbito. O motorista do caminhão não se feriu, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

A PRF, a Polícia Científica e demais equipes realizaram o atendimento da ocorrência e a perícia. O trânsito ficou parcialmente interditado durante os trabalhos, provocando lentidão na rodovia. As investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do acidente.

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