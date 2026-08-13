Homem é encontrado morto dentro de residência em Cafelândia

Um homem de 50 anos, identificado como Carlos Nunes, servidor público, foi encontrado morto dentro de sua residência em Cafelândia na tarde desta quarta-feira (12).

Segundo as informações, por volta das 17h40, a esposa de Carlos chegou à casa e encontrou o marido já sem vida, sentado no sofá. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito.

Na sequência, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Instituto Médico-Legal (IML) foram mobilizadas para os procedimentos necessários.

Conforme as informações repassadas pelas autoridades, não foram identificados sinais aparentes de violência ou indícios de que a morte tenha ocorrido de forma criminosa. A principal suspeita inicial é de que Carlos tenha sofrido um mal súbito, possivelmente um infarto. Ele realizava tratamento de saúde e estava afastado de suas funções havia algum tempo.

O servidor havia se aposentado recentemente, há cerca de 40 dias.

O corpo foi encaminhado ao IML, onde deverá passar por exames para confirmar oficialmente a causa da morte.

A confirmação dependerá do laudo médico-legal.

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