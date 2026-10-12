Homem com tornozeleira eletrônica morre em confronto com a Polícia Militar na CIC, em Curitiba

Confronto entre suspeito e a Equipes da Polícia Militar termina com morte na região da Cidade Industrial de Curitiba durante patrulhamento de rotina

Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite do último domingo, 11 de outubro, após um confronto armado com agentes da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O caso ocorreu na Cidade Industrial de Curitiba, conhecida como CIC.

A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida da Indústria com a Rua João Bettega. Segundo as autoridades, o indivíduo, que ainda não teve a identidade confirmada oficialmente, utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

As informações sobre o desfecho da ação Polícia foram divulgadas pelo portal Banda B, que acompanhou os relatos das equipes de segurança que atuaram no local durante a ocorrência na capital paranaense.

Dinâmica da abordagem Polícia

O episódio teve início quando equipes da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM) realizavam um patrulhamento preventivo pelo bairro. Os militares avistaram um homem em atitude Suspeito caminhando pela via.

De acordo com o capitão Salata, da PMPR, o suspeito tentou se desvencilhar da abordagem inicial realizada pelos policiais. A situação escalou quando, durante a tentativa de averiguação, o indivíduo reagiu de forma violenta contra a Equipes.

Tentativa de sacar arma de fogo

O capitão Salata explicou que, durante o procedimento, o homem tentou acessar um revólver que carregava consigo.

O suspeito foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local do confronto. A polícia confirmou que o indivíduo estava sob monitoramento judicial por meio de tornozeleira eletrônica, embora sua identificação civil ainda esteja sendo apurada pelos órgãos competentes.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o confronto com a Polícia Militar? O incidente aconteceu no cruzamento da Avenida da Indústria com a Rua João Bettega, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O suspeito estava sendo monitorado pela justiça? Sim, conforme informações da PMPR, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi abordado pela Equipes da ROCAM.

Qual foi a motivação do confronto? Segundo a polícia, o homem tentou sacar um revólver durante a abordagem, o que obrigou os militares a agirem para salvaguardar a integridade da Equipes.

O homem foi identificado? Até o momento da divulgação da ocorrência, o suspeito não havia sido identificado formalmente pelas autoridades policiais.

Quem atendeu a ocorrência? A ação foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM) da Polícia Militar do Paraná.