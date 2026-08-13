Feira do Negócio Local reúne 170 empreendedores com oficinas e atrações culturais em Curitiba

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Nos dias 15 e 16 de agosto, o Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui em Curitiba, receberá a Feira do Negócio Local organizada pela Viacredi. Com entrada gratuita, a iniciativa reunirá 170 empreendedores de variados segmentos, além de oferecer oficinas, atrações culturais, shows e atividades ao ar livre.
Segundo a organização, o evento tem a proposta de aproximar consumidores dos empreendedores locais, incentivando a valorização dos produtos e serviços da região. Esta será a quarta edição da feira no Paraná e a segunda realizada na capital, que registrou um crescimento expressivo no número de expositores, de 66 para 170, aumento de quase 158% em um ano.
No dia 15, as atividades começam às 9h com sessão de yoga no parque. A abertura oficial ocorrerá às 10h, seguida de shows e apresentações culturais, incluindo a banda e coral da ONG Minha Vida Mudou e grupos da Associação Beneficente Dikaion. Durante a tarde haverá oficinas de artesanato e maquiagem, além de apresentações teatrais, de dança, circo e capoeira pelo Instituto Incanto. O encerramento está previsto para as 19h30.
O domingo inicia cedo, às 8h30, com um passeio ciclístico que contempla os principais pontos turísticos da região. A programação segue com apresentação do coral da Educação Adventista e da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. À tarde, destaque para a ginástica rítmica, show nacional da banda Nosso Amiguinho e a apresentação da banda Delorean. O evento fecha às 18h.
Além de possibilitar o contato direto entre consumidores e produtores locais, a feira também oferece mentorias para empreendedores e serviços gratuitos. As atrações culturais e as atividades ao ar livre, como o yoga e o passeio ciclístico, proporcionam opções para os visitantes de todas as idades aproveitarem o dia no Parque Barigui.
A feira acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, em Curitiba.
Serão 170 empreendedores de diversos segmentos participando presencialmente da feira.
O evento contará com programação cultural, como shows, apresentações de dança, coral, teatro, além de oficinas de artesanato e maquiagem, yoga, passeio ciclístico e atividades para toda a família.