Feira do Negócio Local reúne 170 empreendedores com oficinas e atrações culturais em Curitiba

Nos dias 15 e 16 de agosto, o Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui em Curitiba, receberá a Feira do Negócio Local organizada pela Viacredi. Com entrada gratuita, a iniciativa reunirá 170 empreendedores de variados segmentos, além de oferecer oficinas, atrações culturais, shows e atividades ao ar livre.

Segundo a organização, o evento tem a proposta de aproximar consumidores dos empreendedores locais, incentivando a valorização dos produtos e serviços da região. Esta será a quarta edição da feira no Paraná e a segunda realizada na capital, que registrou um crescimento expressivo no número de expositores, de 66 para 170, aumento de quase 158% em um ano.

Programação diversificada para o sábado

No dia 15, as atividades começam às 9h com sessão de yoga no parque. A abertura oficial ocorrerá às 10h, seguida de shows e apresentações culturais, incluindo a banda e coral da ONG Minha Vida Mudou e grupos da Associação Beneficente Dikaion. Durante a tarde haverá oficinas de artesanato e maquiagem, além de apresentações teatrais, de dança, circo e capoeira pelo Instituto Incanto. O encerramento está previsto para as 19h30.

Domingo com passeio ciclístico e shows

O domingo inicia cedo, às 8h30, com um passeio ciclístico que contempla os principais pontos turísticos da região. A programação segue com apresentação do coral da Educação Adventista e da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. À tarde, destaque para a ginástica rítmica, show nacional da banda Nosso Amiguinho e a apresentação da banda Delorean. O evento fecha às 18h.

Valorização dos negócios locais e atividades para toda a família

Além de possibilitar o contato direto entre consumidores e produtores locais, a feira também oferece mentorias para empreendedores e serviços gratuitos. As atrações culturais e as atividades ao ar livre, como o yoga e o passeio ciclístico, proporcionam opções para os visitantes de todas as idades aproveitarem o dia no Parque Barigui.

Perguntas frequentes

Quando e onde será realizada a Feira do Negócio Local?

A feira acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto no Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, em Curitiba.

Quantos empreendedores participarão do evento?

Serão 170 empreendedores de diversos segmentos participando presencialmente da feira.

Quais tipos de atrações a feira oferecerá?

O evento contará com programação cultural, como shows, apresentações de dança, coral, teatro, além de oficinas de artesanato e maquiagem, yoga, passeio ciclístico e atividades para toda a família.