IDENTIFICADA MULHER QUE MORREU EM GRAVE ACIDENTE NA PR-573

Foi confirmada a identidade da mulher que morreu no grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (13), na PR-573, entre Corbélia e Braganey.

A vítima foi identificada como Ellen Jorge Oehninger, moradora da comunidade de Longuinópolis, em Braganey.

Ellen era enfermeira e trabalhava em Corbélia. Ela deixa o esposo e dois filhos.

A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam Ellen. Neste momento de dor e despedida, o Ubiratã Online manifesta seus mais sinceros sentimentos ao esposo, aos filhos, familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

O acidente envolveu um carro e um caminhão em uma colisão frontal. As circunstâncias que provocaram a batida seguem sendo apuradas pelas autoridades.

📰 Fonte: Braganotícias

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