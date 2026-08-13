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IDENTIFICADA MULHER QUE MORREU EM GRAVE ACIDENTE NA PR-573
Foi confirmada a identidade da mulher que morreu no grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (13), na PR-573, entre Corbélia e Braganey.
A vítima foi identificada como Ellen Jorge Oehninger, moradora da comunidade de Longuinópolis, em Braganey.
Ellen era enfermeira e trabalhava em Corbélia. Ela deixa o esposo e dois filhos.
A morte causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam Ellen. Neste momento de dor e despedida, o Ubiratã Online manifesta seus mais sinceros sentimentos ao esposo, aos filhos, familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.
O acidente envolveu um carro e um caminhão em uma colisão frontal. As circunstâncias que provocaram a batida seguem sendo apuradas pelas autoridades.
📰 Fonte: Braganotícias
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