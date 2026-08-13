Acelen reduz preço da gasolina em 11,2% com adesão ao programa de subvenção

A Acelen anunciou redução significativa no preço da gasolina, de cerca de 11,2%, em relação à semana anterior, após aderir ao programa de subvenção previsto na Medida Provisória 1.358/2026. O movimento acompanha a queda do preço do petróleo e a aplicação do benefício oferecido pelo governo para os combustíveis.

De acordo com informações divulgadas pela própria Acelen, o preço da gasolina na refinaria de Mataripe, localizada na Bahia e controlada pela empresa, passa a ser em torno de R$ 3,48 o litro, variando conforme o mercado local. Sem a subvenção, o valor chegaria a R$ 3,92 o litro para as distribuidoras.

Redução também no diesel S-10

O diesel S-10, o tipo mais consumido e com menor impacto ambiental, também foi beneficiado pelo programa de subvenção, com redução de preço de 0,8% em comparação à semana anterior. Desde que a Acelen aderiu à medida provisória 1.363, o litro do diesel S-10 está em torno de R$ 4,56 com o subsídio, enquanto sem ele o preço atingiria R$ 5,68.

Implementação gradual do programa de subvenção

Segundo a empresa, a aplicação do programa de subvenção aos combustíveis tem sido conduzida de forma gradual e alinhada às normas regulatórias vigentes. A companhia ampliou a utilização do benefício para as vendas elegíveis, em conformidade com a legislação e regras aplicáveis. A Acelen representa no Brasil o fundo de investimento árabe Mubadala no setor de petróleo e gás.

Impactos do programa de subvenção da gasolina

O programa de subvenção tem como objetivo reduzir o preço final dos combustíveis para os consumidores, especialmente num contexto de flutuação dos preços do petróleo no mercado internacional. A iniciativa, prevista em medidas provisórias recentes, busca aliviar o custo para os consumidores e estabilizar o mercado brasileiro de combustíveis.

Perguntas frequentes

O que motivou a redução do preço da gasolina pela Acelen?

A redução ocorreu em função da adesão da empresa ao programa de subvenção do governo, previsto na MP 1.358/2026, e também pela queda no preço do petróleo no mercado internacional.

Qual a diferença de preço da gasolina com e sem a subvenção?

Sem o benefício da subvenção, o litro da gasolina na refinaria custaria aproximadamente R$ 3,92, enquanto com a aplicação do programa o preço caiu para cerca de R$ 3,48.

Como é feita a implementação da subvenção pela Acelen?

Segundo a empresa, a implantação do programa é gradual, em conformidade com a legislação e as regras regulatórias, ampliando o subsídio às vendas que se enquadram como elegíveis.