Feito Pipa é o escolhido do Brasil para o Oscar 2027: conheça o filme que vai representar o país na disputa internacional

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A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. O longa-metragem superou outros cinco títulos que estavam na fase final de pré-seleção nacional.
O processo de escolha envolveu a análise de 15 longas inscritos, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A obra agora se prepara para representar o país em uma das competições mais prestigiadas do cinema mundial.
A trama de Feito Pipa se passa na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. O filme narra a vida de Gugu, um menino de 11 anos interpretado por Yuri Gomes, que nutre uma paixão profunda pelo futebol.
O protagonista mora com a avó, Dilma, vivida pela atriz Teca Pereira. Quando a saúde da avó se torna frágil, o garoto tenta esconder a situação da família para evitar uma mudança forçada para Brasília, onde vive seu pai, Batista, personagem de Lázaro Ramos.
Antes de ser indicado para o Oscar, o filme teve uma trajetória de destaque no Festival de Gramado. A produção foi a mais premiada desta edição, consolidando sua força narrativa e técnica.
Entre as conquistas no festival, o longa levou os prêmios de Melhor Direção, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular, além de uma menção honrosa para o jovem Yuri Gomes.
A presidente da Comissão de Seleção, Clélia Bessa, destacou que a narrativa sensível do filme foi um fator determinante. Segundo ela, a obra comunica temas universais de família e infância com uma identidade brasileira muito forte.
Lázaro Ramos celebrou a escolha em suas redes sociais, afirmando que o longa possui uma linguagem única que o Brasil precisa valorizar. O ator ressaltou que o reconhecimento é um passo importante para o fortalecimento do cinema nacional.
O filme tem estreia marcada nos Cinema brasileiros para o dia 5 de novembro, com uma exibição especial prevista para o Festival do Rio, em outubro. O Brasil busca manter a tradição de visibilidade na categoria.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas deve divulgar a lista oficial de pré-selecionados, a chamada short list, em dezembro. Já o anúncio dos cinco indicados finais está programado para o dia 21 de janeiro do próximo ano.
1. Quem dirigiu o filme Feito Pipa?
O longa é dirigido por Allan Deberton, que trouxe uma narrativa sensível ambientada no interior do Ceará.
2. Onde o filme foi gravado?
As gravações ocorreram na cidade de Quixadá, localizada no sertão do Ceará.
3. Quais prêmios o filme recebeu em Gramado?
O filme venceu nas categorias de Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Filme pelo Júri Popular, além de uma menção honrosa ao ator principal.
4. Quando o filme estreia no Brasil?A estreia comercial nos Cinema brasileiros está agendada para o dia 5 de novembro.
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