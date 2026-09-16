Câmeras flagram abandono de dois cachorros em Colombo e um deles morre atropelado por carro

Imagens de segurança registram o momento exato em que dois cachorros foram abandonados por ocupantes de um carro no bairro Campo Pequeno, em Colombo

Um caso de crueldade contra animais chocou os moradores do bairro Campo Pequeno, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Conforme informação divulgada pela Banda B, dois cachorros foram retirados de um veículo e deixados na rua, situação que terminou em tragédia para um dos animais.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região. Nas imagens, é possível observar um Renault Kwid branco parando na via, momento em que uma pessoa, posicionada no banco do passageiro, abre a porta e coloca os dois filhotes para fora do carro.

Após o abandono, o motorista tentou sair rapidamente do local. Segundo relatos de moradores, o condutor acelerou ao perceber que estava sendo observado por uma Morador, acabando por atingir um dos cães durante a manobra, conforme detalhado pela reportagem da Banda B.

Detalhes do atropelamento e socorro

De acordo com o relato do morador identificado como Luiz, que presenciou a cena, o impacto foi fatal. O cachorro macho foi atingido na cabeça pelo veículo e morreu ainda no local. A esposa de Luiz teria gritado ao notar a ação, o que teria feito o motorista arrancar em velocidade.

A outra cadela, que também foi abandonada, conseguiu sobreviver ao incidente. O casal de moradores recolheu o animal da rua logo após o atropelamento. A cadela, que recebeu o nome de Mel, está atualmente sob os cuidados da família e deve ser encaminhada para um processo de adoção responsável.

Busca por identificação do veículo

O caso foi formalmente registrado na Delegacia Cidadã do Alto Maracanã, em Colombo. O morador que acolheu a sobrevivente buscou as autoridades policiais no dia seguinte ao abandono para registrar um boletim de ocorrência sobre o crime.

A polícia já iniciou os contatos para tentar localizar outras câmeras de segurança na região que possam ter registrado o trajeto do veículo. Embora a placa do automóvel não seja visível na gravação, o carro possui um engate traseiro, característica que pode auxiliar na identificação do suspeito.

Abandono frequente na região

Moradores do bairro Campo Pequeno relatam que o abandono de animais é um problema recorrente na localidade. A situação gerou indignação entre a comunidade, que frequentemente se depara com cães descartados nas vias públicas da região metropolitana.

As investigações seguem em curso para determinar a responsabilidade pelo abandono e pela morte do animal. A expectativa é que, através de novas imagens coletadas pela polícia, seja possível chegar aos ocupantes do Renault Kwid branco envolvido na ocorrência.

Perguntas Frequentes

O que aconteceu com os animais abandonados em Colombo? Um dos cachorros morreu atropelado pelo próprio veículo que os abandonou, enquanto a outra cadela, chamada Mel, foi resgatada por moradores.

Qual carro foi identificado nas imagens do abandono? As câmeras registraram um Renault Kwid branco, que possui um engate traseiro como característica distintiva.

O caso foi denunciado às autoridades? Sim, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Cidadã do Alto Maracanã, em Colombo, e a polícia busca identificar os responsáveis.

Como está a cadela que sobreviveu? A cadela, apelidada de Mel, está sob os cuidados do casal de moradores que a resgatou e deve ser colocada para adoção responsável.

O motorista foi preso? Até o momento, as investigações estão em fase de coleta de imagens para identificar os ocupantes do veículo, não havendo informação sobre prisões efetuadas.