Projeto de Lei visa isentar Instituto estaduais de pesquisa agropecuária de taxas federais para registro de patentes e novas tecnologias

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O Projeto de Lei 3336/26, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, propõe a isenção do pagamento de taxas federais para as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, conhecidas como Oepas. A medida visa facilitar o registro de patentes, novos produtos e tecnologias voltadas ao desenvolvimento do agronegócio nacional.
A iniciativa pretende equiparar as instituições estaduais ao benefício fiscal que já é assegurado por lei à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A proposta busca, desta forma, criar um ambiente de maior competitividade e incentivo para a inovação pública em âmbito regional, conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados.
Ao reduzir os encargos financeiros para o registro de propriedade intelectual, o projeto busca facilitar a proteção de ativos tecnológicos criados por pesquisadores estaduais. A medida visa, ainda, promover a difusão de soluções que sejam adaptadas às realidades e necessidades específicas de cada região do Brasil.
Caso o projeto seja aprovado, a isenção de taxas será aplicada em pedidos protocolados em diversos órgãos federais estratégicos. Entre eles estão o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), responsável pelo registro de patentes e marcas, e o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), ligado ao Ministério da Agricultura, que cuida do registro de novas sementes e plantas.
Além destes, a proposta contempla solicitações feitas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). A intenção é desonerar o processo de inovação desde a fase de pesquisa até a regularização final dos produtos desenvolvidos pelas instituições estaduais.
O autor da proposta, Deputados Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), defende que a iniciativa é fundamental para o fortalecimento do sistema público de pesquisa agropecuária. Segundo o parlamentar, a redução dos custos transacionais para os entes públicos favorece diretamente a proteção de ativos tecnológicos e o desenvolvimento científico.
O projeto é visto como uma estratégia para impulsionar a inovação tecnológica no campo. Ao remover barreiras financeiras
A proposta segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que o texto se torne lei, ele precisa passar pelo crivo dos deputados e, posteriormente, ser aprovado pelo Senado Federal.
1. O que propõe o Projeto de Lei 3336/26?
O projeto visa isentar as organizações estaduais de pesquisa agropecuária (Oepas) do pagamento de taxas federais para o registro de patentes, produtos e novas tecnologias.
2. Quais órgãos federais estão incluídos na isenção?
A isenção valeria para registros no INPI, SNPC (Ministério da Agricultura), Anvisa e Ibama.
3. Quem é o autor da proposta?O projeto é de autoria do Deputados Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).
4. A Embrapa já possui esse benefício?Sim, a proposta estende aos Instituto estaduais o mesmo benefício que já é garantido por lei à Embrapa.
5. Qual o status atual da proposta?
O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e passará por diversas comissões antes de seguir para a votação final entre deputados e senadores.