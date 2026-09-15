Suspeita de Sabotage interrompe trens na Holanda e causa atrasos em rotas para Schiphol e Utrecht

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Partes da malha ferroviária da Holanda, incluindo rotas que servem Amsterdam, Schiphol e Utrecht, sofreram grande interrupção em 15 de setembro de 2026 depois que Materials foram encontrados sobre os trilhos em vários locais, informou o operador de infraestrutura ProRail.
As autoridades disseram que a situação aparenta ser uma ação intencional. A polícia abriu uma investigação criminal, mas não havia, até o relato, suspeitos ou motivações identificadas.
Segundo comunicados citados pela imprensa, foram colocados tubos e cabos sobre os trilhos em múltiplos pontos. Imagens divulgadas pelo broadcaster público holandês NOS mostraram policiais retirando o que pareciam ser tubos metálicos de cerca de 1,5 metros em Veenendaal.
ProRail afirmou que os objetos provocaram falhas em seções da sinalização e que a ação parecia ser “um distúrbio intencional… causado por ação humana”, nas palavras reproduzidas pela reportagem.
O site da rede registrou ao menos 15 perturbações no dia, com cancelamentos e atrasos previstos sobretudo no centro e norte do país. A operadora de trens Nederlandse Spoorwegen informou que serviços nas regiões de Zwolle
Em uma atualização à tarde, a Nederlandse Spoorwegen informou que o tráfego estava sendo retomado gradualmente, mas com cancelamentos e atrasos remanescentes.
ProRail afirmou que um trem em Steenwijk atingiu um dos objetos, mas não houve feridos em consequência, conforme divulgado. A polícia anunciou que lançou investigação criminal para apurar a origem e possíveis responsáveis pelos objetos encontrados.
A cobertura também relacionou a ocorrência na Holanda a reportagens na França sobre um possível ato de Sabotage em um descarrilamento na Normandia na sexta-feira anterior; promotores franceses disseram que uma seção de trilho encontrada pode ter causado o acidente, enquanto o ministro do Interior France's, Laurent Nunez, pediu cautela enquanto a investigação segue.
A BBC, veículo consultado nesta apuração, informou ter contactado a Eurostar para mais informações sobre atrasos em um trem Amsterdam–Paris, sem confirmação imediata de vínculo entre esse atraso e a interrupção mais ampla.