Incêndio destrói cerca de sete barracas e atinge shopping no microcentro de Cidade do Leste (Paraguai)

Fogo começou durante serviço de manutenção com solda por volta das 17h40 na Avenida Leonardo Ramírez Rolón; bombeiros voluntários combateram as chamas e não houve feridos, segundo a polícia.

Um incêndio atingiu barracas de venda e parte de um shopping no microcentro de Cidade do Leste, no Paraguai, na tarde de segunda-feira (14). Cerca de sete barracas foram destruídas pelas chamas.

Segundo comunicado da polícia Paraguai, o fogo teve início por volta das 17h40 durante um serviço de manutenção que envolvia equipamentos de solda nas barracas.

Local e combate ao fogo

O incêndio começou na região da Avenida Leonardo Ramírez Rolón com Camilo Recalde. Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários atuaram no combate às chamas com apoio da polícia local.

Vítimas e danos

Não há registro de feridos, de acordo com a polícia. A publicação original informa que cerca de sete barracas e parte de um shopping foram destruídas, sem detalhar outros prejuízos.