Incêndio destrói cerca de sete barracas e atinge shopping no microcentro de Cidade do Leste (Paraguai)

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Um incêndio atingiu barracas de venda e parte de um shopping no microcentro de Cidade do Leste, no Paraguai, na tarde de segunda-feira (14). Cerca de sete barracas foram destruídas pelas chamas.
Segundo comunicado da polícia Paraguai, o fogo teve início por volta das 17h40 durante um serviço de manutenção que envolvia equipamentos de solda nas barracas.
O incêndio começou na região da Avenida Leonardo Ramírez Rolón com Camilo Recalde. Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários atuaram no combate às chamas com apoio da polícia local.
Não há registro de feridos, de acordo com a polícia. A publicação original informa que cerca de sete barracas e parte de um shopping foram destruídas, sem detalhar outros prejuízos.