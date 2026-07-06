Férias escolares de 2027 terão novas datas por causa da Copa do Mundo Feminina; veja o que muda

A Copa do Mundo da FIFA 2026 ainda nem chegou ao fim, mas o Brasil já se prepara para outro grande evento esportivo: a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no país pela primeira vez. Além de movimentar cidades e atrair turistas, a competição também vai alterar o calendário escolar.

Sancionada em junho de 2026, a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina determina, entre outras medidas, que o recesso de meio de ano das instituições de ensino públicas e privadas coincida com todo o período de realização do torneio.

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Na prática, isso significa que estudantes de todo o país terão férias entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Como o recesso do meio do ano costuma ter uma duração menor do que as férias de dezembro e janeiro, a Lei nº 15.421 estabelece que os sistemas de ensino ajustem o calendário escolar de 2027 para cumprir a medida.

A legislação, no entanto, não especifica como as instituições de ensino deverão adaptar seus calendários. Como as escolas precisam cumprir os 200 dias letivos e a carga horária mínima anual de 800 horas prevista para a Educação Básica, as alternativas podem ser antecipar o início das aulas em janeiro, estender o calendário letivo no final do ano ou até mesmo realizar reposições aos sábados.

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Entidades que representam as escolas particulares já demonstraram preocupação com a medida. Em nota, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS) informou que, junto à Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP), pedirá que as instituições mantenham autonomia para definir seus calendários. Uma situação semelhante ocorreu durante a Copa do Mundo da FIFA de 2014, também realizada no Brasil. Embora a adequação das férias estivesse prevista em lei, uma decisão judicial suspendeu essa obrigatoriedade, permitindo que cada escola estabelecesse o próprio calendário letivo.

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Feriados e pontos facultativos na Copa do Mundo de 2027

A Lei Geral da Copa do Mundo Feminina também prevê mudanças que vão além do calendário escolar. Durante o torneio, o governo federal poderá decretar feriados nacionais nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. Além disso, os estados, o Distrito Federal e os municípios que receberão partidas poderão instituir feriados ou pontos facultativos nas datas em que houver jogos em seus territórios.

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Esta será a primeira vez que um país da América do Sul sediará a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A edição de 2027 reunirá 32 seleções na disputa pelo título mundial, com jogos em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

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