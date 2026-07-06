MPPR em Loanda participa de evento do Junho Violeta sobre direitos da pessoa idosa

Nesta quarta-feira, 24 de junho, a 1ª Promotoria de Justiça de Loanda participou de um evento em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

No encontro, a Promotora de Justiça Vera Freitas Mendonça apresentou a palestra “Envelhecer com dignidade:Conhecendo direitos e fortalecendo a proteção da pessoa idosa”, destacando a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dessa parcela da população e a importância da denúncia para o enfrentamento de todas as formas de violência.

Durante a programação, integrantes da Patrulha Maria da Penha, equipe da Polícia Militar do Paraná que atua na prevenção e na repressão da violência doméstica e familiar, reforçaram o compromisso das forças de segurança na garantia dos direitos e da dignidade da população idosa.

Promovido pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Loanda, o evento reuniu mais de cem pessoas idosas que participam de programas e projetos desenvolvidos pelo município.