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FERRAMENTAS FURTADAS SÃO RECUPERADAS PELA POLÍCIA MILITAR EM CAFELÂNDIA
A Polícia Militar recuperou diversas ferramentas furtadas durante diligências no bairro Ravena, em Cafelândia.
De acordo com a PM, as equipes intensificaram as buscas após o registro de furtos na região e, com o auxílio de moradores, localizaram os objetos escondidos em uma área de mata próxima ao bairro.
As ferramentas foram reconhecidas pelas vítimas. Durante a ocorrência, os policiais constataram que parte dos proprietários ainda não havia registrado boletim de ocorrência. Após a identificação, os bens recuperados foram restituídos diretamente aos seus donos.
A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou as partes envolvidas.
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