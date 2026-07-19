FERRAMENTAS FURTADAS SÃO RECUPERADAS PELA POLÍCIA MILITAR EM CAFELÂNDIA

A Polícia Militar recuperou diversas ferramentas furtadas durante diligências no bairro Ravena, em Cafelândia.

De acordo com a PM, as equipes intensificaram as buscas após o registro de furtos na região e, com o auxílio de moradores, localizaram os objetos escondidos em uma área de mata próxima ao bairro.

As ferramentas foram reconhecidas pelas vítimas. Durante a ocorrência, os policiais constataram que parte dos proprietários ainda não havia registrado boletim de ocorrência. Após a identificação, os bens recuperados foram restituídos diretamente aos seus donos.

A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou as partes envolvidas.

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