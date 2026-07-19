Drama com a queda de Jonas Vingegaard! O segundo colocado na classificação geral é obrigado a abandonar o Tour de France de 2026

Embora Vingegaard, assim como todos os outros, não tivesse tido chance contra o imbatível Pogacar nas duas primeiras semanas do Tour de 2026, ele estava a caminho de ficar em segundo lugar na classificação geral. Nessa posição, a diferença de Vingegaard para o esloveno era exatamente de quatro minutos e meio antes da 15ª etapa.

A disputa pelo segundo lugar, entretanto, recomeçou após a amarga desistência de Vingegaard, que teve que abandonar um Grande Tour antes do tempo pela primeira vez. Remco Evenepoel, da equipe alemã Red Bull – Bora Hansgrohe, tornou-se no domingo o principal perseguidor de Pogacar com uma excelente atuação. O belga conseguiu garantir a vitória de etapa no duelo com o tetracampeão do Tour e agora ocupa o segundo lugar na classificação geral. No entanto, a diferença de Evenepoel já é de cinco minutos.

Seu companheiro de equipe, Florian Lipowitz, o melhor alemão na competição, também luta por um lugar no pódio. O terceiro lugar está ao alcance do ciclista de 25 anos, que ficou em quinto lugar na 15ª etapa.