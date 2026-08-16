Rodri ya es del Barça, acuerdo cerrado con el City

Rodri vestirá la camiseta del Barcelona la próxima temporada. El Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo definitivo para el traspaso después de diez días de negociaciones. El club inglés ha aceptado la última propuesta de los azulgranas, que asciende a 75 millones de euros, incluyendo fijo y variables. Ahora quedan la redacción de los contratos y su posterior firma, la revisión médica del jugador y el anuncio oficial.

Deco y Hugo Viana sellaron este domingo el acuerdo definitivo. No han sido unas negociaciones fáciles, ya que las posturas estaban, en un principio, muy distanciadas. Todo comenzó hace diez días, cuando el jugador rechazó la propuesta del Real Madrid y dio el sí al Barcelona. A partir de ahí, y asumiendo el deseo del jugador, el Manchester City se dispuso a negociar con el club azulgrana, aunque su deseo era que renovara con los ‘citizens’.

Rodri, con la Copa del Mundo.JEFFERSON ACEVEDO

Cinco ofertas

A lo largo de estos días, el Barcelona ha realizado cinco propuestas diferentes al City, cuatro de ellas formales y una verbal. En la primera ofrecía 45 millones de euros fijos más variables. La respuesta del club inglés no se hizo esperar: pidió 90 millones, incluyendo fijo y variables. Una diferencia de 45 millones de euros que ya presagiaba dificultades para llegar a un acuerdo.

Rodri, en un partido de la selección española.RFEF

La negociación

Ahí comenzó el tira y afloja. El Barcelona fue subiendo su oferta de cinco en cinco millones, mientras que el City rebajó en diez millones sus pretensiones. En ese momento, las dos partes ya llegaron a un punto en el que vieron que el acuerdo se acabaría produciendo. El viernes por la noche, el Barcelona lanzó su penúltima oferta, poniendo sobre la mesa 70 millones de euros que incluían fijo y variables.

Rodri, durante sus vacaciones en Ibiza.





******EXCLUSIVE**********GTRES

Cuestión de tiempo

La diferencia era de solo 10 millones y ya era cuestión de tiempo que llegaran a un acuerdo. Y este se ha producido este domingo, dejando el precio final en 75 millones de euros entre fijo y variables. Aunque a Rodri solo le quedaba un año de contrato con el City, el conjunto inglés no estaba dispuesto a ‘regalar’ al jugador y pedía lo que consideraba un precio justo, teniendo en cuenta que el centrocampista ha sido Balón de Oro.

Diferencias con Ferran Torres

Esa ha sido la gran diferencia en la negociación del Barcelona con el PSG por Ferran Torres. Al valenciano también le quedaba un año de contrato con el club azulgrana, pero estaba claro que no era lo mismo un jugador con un Balón de Oro y que uno era titular absoluto en el City y en su equipo, algo que Ferran no era.