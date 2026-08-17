Filho de policial é morto durante assalto em São Paulo – 16/08/2026 – Cotidiano

O filho de dez anos de um policial civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo morreu neste domingo (16) após ser baleado por criminosos durante uma tentativa de roubo de moto. A criança estava na garupa da moto do agente da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 11h, na altura do número 129 da rua Padre Feliciano Domingues, região da Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o policial à paisana circula com filho na garupa, sendo perseguido por outro homem em uma motocicleta que aponta uma arma para ele. Na sequência, são ouvidos diversos disparos. O policial bate a moto em um muro e a criança cai.

O policial desce da moto, saca a arma e atira várias vezes.

Segundo a PM, eram dois criminosos no local. Um deles foi baleado pelo agente do Deic e foi internado sob escolta policial, enquanto o outro conseguiu fugir.

O policial foi atingido de raspão. O filho foi atingido no peito, socorrido e levado a um hospital. A criança passou por cirurgia, mas não resistiu, segundo a PM.

O caso está sendo registrado no Deic e não na Central de Flagrantes do 72º Distrito Policial (Vila Penteado), circunscrição dos fatos.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que só terá as informações quando o registro do boletim de ocorrência for finalizado.