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Filme mais impactante do Oscar 2026 acaba de chegar na Netflix

Filme mais impactante do Oscar 2026 acaba de chegar na Netflix

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Filme mais impactante do Oscar 2026 acaba de chegar na Netflix
RECONSTITUIÇÃO - Atores dão vida a socorristas reais no filme: drama construído com brilhantismo (Willa/.)

RECONSTITUIÇÃO - Atores dão vida a socorristas reais no filme: drama construído com brilhantismo (Willa/.)
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No dia 29 de janeiro de 2024, o Crescente Vermelho, centro de ajuda emergencial da Cruz Vermelha na região da Palestina, recebeu um telefonema desesperador: uma menina palestina de 6 anos de idade, chamada Hind Rajab, ficou presa em um carro, em Gaza, cercada pelo exército israelense que antes alvejou o veículo, matando toda sua família. A garota precisa de atendimento médico. Uma ambulância da Crescente Vermelho está a 8 minutos do local. O que seria um resgate fácil, se revela uma longa crise de horas de negociações.

O episódio que se tornou simbólico da dura relação entre israelenses e palestinos ganha tons de thriller nas mãos da diretora tunisiana Kaouther Ben Hania em A Voz de Hind Rajab (Sawt Hind Rajab, 2025), indicado ao Oscar de melhor filme internacional, que chega ao catálogo da Netflix neste domingo, 12. A partir dos registros das ligações reais entre a central e a criança, a cineasta constrói um drama envolvente e um registro histórico doloroso. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, causando impacto emocional em ambos os lados do conflito ao expor o custo humano cobrado pelas guerras – sendo ainda um atestado do quão instável é a paz no Oriente Médio. Um filme poderoso que merece ser visto. 

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Corinthia Mes

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