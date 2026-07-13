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🍔 BURGER KING ESTARÁ NA EXPOBIRA 2026 DE 11 A 14 DE JUNHO
Quem é fã de hambúrguer já pode comemorar! O Burger King estará presente na Expobira 2026, de 11 a 14 de junho, levando muito sabor para o maior evento de Ubiratã.
Durante os quatro dias de festa, o público poderá saborear os tradicionais hambúrgueres grelhados no fogo, além de batatas fritas, bebidas e outras opções que fazem sucesso em todo o Brasil.
A presença de uma das maiores redes de fast-food do mundo promete deixar a experiência da Expobira 2026 ainda mais completa, acompanhando os shows, rodeios e toda a programação preparada para o público.
🍟🍔 De 11 a 14 de junho, passe pelo espaço do Burger King na Expobira 2026 e aproveite!
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