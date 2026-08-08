Fim de semana de chuva e temporais no Paraná: veja a previsão do tempo detalhada e a queda brusca nas temperaturas a partir de segunda-feira

O Paraná entra em alerta para um fim de semana marcado por chuvas intensas, risco de temporais e uma mudança brusca no clima que trará frio intenso na próxima semana.

Os moradores de todas as regiões paranaenses devem redobrar a atenção, pois o estado atravessa um sistema de instabilidade meteorológica que promete trazer volumes significativos de água, trovoadas e rajadas de vento consideráveis nos próximos dias.

A situação exige cautela, especialmente devido aos avisos emitidos por órgãos oficiais de monitoramento, que indicam perigo potencial para a população em diversas cidades, conforme informação divulgada pelo Simepar e pelo Inmet.

A seguir, detalhamos como o tempo no Paraná deve se comportar durante o sábado e o domingo, além de explicar o que esperar da queda das temperaturas prevista para a segunda-feira.

Alerta de tempestades e ventos fortes

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou que o tempo permanece instável, com chuvas constantes e trovoadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade de perigo potencial para todo o território, válido até o fim deste sábado.

Além das chuvas, há um alerta amarelo vigente para ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Esse cenário de ventos fortes é esperado principalmente na metade sul do estado, onde a atenção deve ser redobrada contra possíveis danos ou quedas de árvores.

Previsão detalhada para o fim de semana

Neste sábado, a previsão indica chuva ao longo de todo o período, com maior potencial para temporais na faixa central. Já no domingo, a chegada de uma nova frente fria mantém as condições instáveis, atingindo com mais força a metade sul do Paraná.

Os termômetros começam a responder à mudança climática. Nas divisas com Santa Catarina, as temperaturas podem atingir a marca de 14°C, enquanto o Norte e Noroeste, que costumam ser mais quentes, terão máximas em torno de 22°C.

O que esperar da mudança de temperatura

A partir da segunda-feira, a chuva ainda persiste em todo o estado, mas a grande mudança será o declínio acentuado nas temperaturas. O frio será mais sentido especialmente na região do Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, onde os moradores devem preparar os casacos.

A instabilidade deve começar a perder força apenas na terça-feira, quando as chuvas se tornam ocasionais. É fundamental acompanhar as atualizações diárias, pois o frio no Paraná tende a se intensificar conforme o sistema de baixa pressão se desloca.

Perguntas Frequentes sobre a previsão do tempo

1. O alerta de tempestade vale para todo o Paraná? Sim, o Inmet emitiu um aviso de perigo potencial de tempestade para todo o estado, válido até o final do sábado.

2. Qual a previsão de ventos para o estado? Existe um alerta amarelo de ventos fortes, variando entre 40 e 60 km/h, afetando diversas regiões paranaenses.

3. Quando o tempo começa a melhorar? A instabilidade deve diminuir a partir da terça-feira, com chuvas ficando mais restritas e ocasionais, especialmente no Sul.

4. As temperaturas vão cair muito? Sim, a previsão é de queda de temperatura entre segunda e terça-feira, com maior impacto no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba.

5. Quais são as temperaturas esperadas para Curitiba? A previsão para a capital indica uma temperatura mínima de 11°C e máxima de 16°C durante o período de instabilidade.