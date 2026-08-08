Paganini expande linha premium e traz ao Brasil o autêntico Azeite de Oliva Extravirgem IGP Sicília com sabor marcante e alta qualidade

Descubra o novo Azeite de Oliva Extravirgem Paganini IGP Sicília, um produto premium produzido no coração da Itália que promete elevar o nível das suas receitas com frescor e tradição mediterrânea.

A Paganini acaba de ampliar seu portfólio de produtos de alta gama com o lançamento do Azeite de Oliva Extravirgem Paganini IGP Sicília. O item, que já é referência em qualidade, chega ao Brasil para atender aos consumidores mais exigentes que buscam o verdadeiro sabor das oliveiras italianas.

O produto é fruto de um terroir privilegiado no Vale do Belice, localizado no oeste da Sicília. A região é famosa por suas colinas ensolaradas e oliveiras centenárias, que criam o ambiente perfeito para o cultivo de frutos com características sensoriais únicas e inigualáveis.

Conforme informações divulgadas pela marca, o azeite chega ao país por meio das importadoras Porto a Porto e Casa Flora, consolidando a presença da Paganini no mercado nacional com um item de procedência garantida e rigoroso padrão de fabricação.

O diferencial do selo de Indicação Geográfica Protegida

O selo IGP (Indicação Geográfica Protegida) não é apenas um detalhe na embalagem, mas um certificado de autenticidade. Ele garante que todo o processo, desde o cultivo até o envase, segue normas rígidas que preservam a identidade siciliana do azeite.

A produção utiliza as variedades de azeitonas Nocellara e Cerasuola. Para manter a integridade total do fruto, a colheita é feita manualmente, evitando danos que poderiam comprometer a qualidade final do azeite após o processamento.

Perfil sensorial e harmonização na cozinha

Para quem aprecia um azeite com personalidade, o Azeite de Oliva Extravirgem Paganini IGP Sicília impressiona pelos aromas frutados e toques de amêndoas. No paladar, ele apresenta um leve amargor com uma picância mediana muito equilibrada.

Sua textura aveludada carrega notas marcantes de alcachofra, grama e tomate. Com uma acidez inferior a 0,5%, o produto é ideal para finalizar pratos sofisticados, como saladas frescas, carnes nobres, peixes grelhados e marinadas especiais.

Onde encontrar o novo azeite no Brasil

Para os consumidores que desejam experimentar essa novidade, o azeite já está disponível para compra. Pessoas físicas podem adquirir o produto através do e-commerce da Grande Adega, que entrega em todo o país.

Já para o setor de bares e restaurantes ou revendedores, a aquisição é feita por meio do portal B2B da importadora Porto a Porto. O item reforça o compromisso da Paganini em trazer o que há de melhor na culinária italiana para as mesas brasileiras.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que significa o selo IGP no azeite?

O selo IGP significa Indicação Geográfica Protegida, garantindo que o produto foi produzido na Sicília seguindo normas rigorosas de qualidade e tradição regional.

2. Quais variedades de azeitonas são usadas?

O azeite é produzido a partir das variedades Nocellara e Cerasuola, colhidas à mão para garantir a melhor qualidade do fruto.

3. Qual é a taxa de acidez deste azeite?

Este azeite apresenta uma acidez inferior a 0,5%, o que é um indicador excelente de pureza e alta tecnologia no processo produtivo.

4. Como devo usar este azeite na cozinha?

Por ser um produto premium, é recomendado para finalização de pratos, como saladas, carnes, peixes, vegetais grelhados e também em marinadas.

5. Onde posso comprar o Azeite de Oliva Extravirgem Paganini?

Pessoas físicas encontram no site da Grande Adega e pessoas jurídicas no portal B2B da Porto a Porto.