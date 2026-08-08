Mulher é morta a facadas pelo namorado em Londrina após pedido de socorro e crime de feminicídio choca moradores do Parque das Indústrias

Uma mulher de 35 anos perdeu a vida após ser vítima de um feminicídio cometido pelo próprio namorado na noite de sexta-feira, em Londrina, no Paraná.

O caso, que gerou grande comoção, ocorreu no Parque das Indústrias, onde a vítima ainda conseguiu buscar ajuda antes de falecer durante o atendimento médico.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o agressor foi detido logo após o crime, conforme informação divulgada pelas fontes policiais que atenderam a ocorrência na última sexta-feira.

O desdobramento do crime e a prisão do suspeito

O homem, identificado como Luiz Eduardo da Silva Francisco, de 29 anos, foi localizado pelas equipes da Polícia Militar no Jardim Cristal. O suspeito foi encontrado com o auxílio de imagens de câmeras de segurança instaladas na região do Parque das Indústrias.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem confessou o crime e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado diretamente para a Delegacia de Plantão, onde deverá responder pelo crime de feminicídio, tipificação aplicada para assassinatos cometidos contra mulheres por razões da condição do sexo feminino.

A dinâmica do socorro prestado à vítima

Relatos indicam que a mulher, mesmo ferida gravemente, conseguiu caminhar até o portão de uma residência próxima para pedir socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente para prestar os primeiros socorros.

Apesar do empenho da equipe médica que chegou ao local, a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes para formalizar o inquérito policial.

Motivação do crime e contexto jurídico

De acordo com o relato do próprio suspeito à polícia, o ato violento foi motivado por ciúmes. Até o momento, o homem não apresentou um advogado constituído para realizar a sua defesa no processo.

A Polícia Militar destacou que a colaboração dos moradores da região foi fundamental para identificar as características do suspeito, o que permitiu uma resposta rápida das forças de segurança na captura do autor do feminicídio.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde aconteceu o crime? O feminicídio foi registrado no Parque das Indústrias, em Londrina, no Paraná.

Qual foi a motivação do crime? Segundo o depoimento do suspeito, o assassinato foi motivado por ciúmes.

O suspeito foi preso? Sim, Luiz Eduardo da Silva Francisco foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o ocorrido.

A vítima chegou a ser socorrida? Sim, ela buscou ajuda em uma residência e foi atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Por qual crime o homem responderá? Ele deverá responder pelo crime de feminicídio, conforme a legislação vigente.