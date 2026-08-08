Mulher é morta a facadas pelo namorado em Londrina após pedido de socorro e crime de feminicídio choca moradores do Parque das Indústrias

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O caso, que gerou grande comoção, ocorreu no Parque das Indústrias, onde a vítima ainda conseguiu buscar ajuda antes de falecer durante o atendimento médico.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o agressor foi detido logo após o crime, conforme informação divulgada pelas fontes policiais que atenderam a ocorrência na última sexta-feira.
O homem, identificado como Luiz Eduardo da Silva Francisco, de 29 anos, foi localizado pelas equipes da Polícia Militar no Jardim Cristal. O suspeito foi encontrado com o auxílio de imagens de câmeras de segurança instaladas na região do Parque das Indústrias.
Ao ser abordado pelos policiais, o homem confessou o crime e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado diretamente para a Delegacia de Plantão, onde deverá responder pelo crime de feminicídio, tipificação aplicada para assassinatos cometidos contra mulheres por razões da condição do sexo feminino.
Relatos indicam que a mulher, mesmo ferida gravemente, conseguiu caminhar até o portão de uma residência próxima para pedir socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente para prestar os primeiros socorros.
Apesar do empenho da equipe médica que chegou ao local, a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes para formalizar o inquérito policial.
De acordo com o relato do próprio suspeito à polícia, o ato violento foi motivado por ciúmes. Até o momento, o homem não apresentou um advogado constituído para realizar a sua defesa no processo.
A Polícia Militar destacou que a colaboração dos moradores da região foi fundamental para identificar as características do suspeito, o que permitiu uma resposta rápida das forças de segurança na captura do autor do feminicídio.
Onde aconteceu o crime? O feminicídio foi registrado no Parque das Indústrias, em Londrina, no Paraná.
Qual foi a motivação do crime? Segundo o depoimento do suspeito, o assassinato foi motivado por ciúmes.
O suspeito foi preso? Sim, Luiz Eduardo da Silva Francisco foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o ocorrido.
A vítima chegou a ser socorrida? Sim, ela buscou ajuda em uma residência e foi atendida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.
Por qual crime o homem responderá? Ele deverá responder pelo crime de feminicídio, conforme a legislação vigente.