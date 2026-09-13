Final do Brasileirão Feminino A2: TV Brasil transmite duelo decisivo entre Itabirito e Vasco neste domingo

A TV Brasil realiza a cobertura exclusiva da partida de ida da final do Brasileirão Feminino A2, trazendo toda a emoção do confronto entre Itabirito e Vasco.

Neste domingo, dia 13 de setembro, o futebol nacional volta suas atenções para a decisão do Brasileirão Feminino Série A2. A TV Brasil transmite ao vivo o primeiro jogo da final entre Itabirito, de Minas Gerais, e Vasco, do Rio de Janeiro.

A partida será realizada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais, com início marcado para as 11h. A emissora inicia sua cobertura especial a partir das 10h50, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

As duas equipes chegam ao confronto decisivo após demonstrarem força em seus domínios, garantindo a classificação para a grande final com goleadas convincentes no último fim de semana.

FAQ – Perguntas Frequentes

Qual o horário da transmissão do jogo entre Itabirito e Vasco? A TV Brasil começa a transmissão às 10h50 deste domingo, com a bola rolando às 11h.

Onde será realizado o primeiro jogo da final? A partida de ida acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais.

Quem tem a vantagem de decidir o título em casa? O Vasco terá a vantagem de jogar o segundo confronto em casa por ter feito a melhor campanha na competição.

Como acompanhar a programação da TV Brasil? O canal pode ser sintonizado na TV aberta, por assinatura, parabólica, pelo site oficial, WebTV ou pelo aplicativo TV Brasil Play.

Até quando posso votar no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas? A votação popular para a categoria Craque da Torcida segue aberta até o dia 31 de outubro.