A seleção Brasileiro masculina de futebol de cegos reafirmou sua hegemonia no continente ao conquistar o heptacampeonato da Copa América, mantendo uma campanha invicta durante todo o torneio disputado em São Paulo.

A conquista foi selada neste sábado, dia 12 de setembro de 2026, após uma vitória incontestável por 3 a 0 sobre a seleção da Colômbia. O duelo decisivo ocorreu no CT Paralímpico e consolidou o Brasil no topo do pódio pela sétima vez na história da competição.

Com este resultado, o Brasil mantém sua soberania ao longo das 11 edições realizadas do torneio, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação. O triunfo não apenas celebra o presente, mas marca o início de um novo ciclo estratégico para o país.

Domínio brasileiro em campo

A partida final foi marcada pelo controle total dos Brasileiro desde os minutos iniciais. Maicon Mendes foi o responsável por abrir o placar com um chute de longa distância, enquanto Raimundo Nonato ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo.

No decorrer da segunda etapa, o atleta Jardiel marcou o terceiro gol para o Brasil, selando o placar final. Sob o comando do técnico Cesinha, a equipe soube administrar o resultado até o apito final, sem sofrer grandes sustos dos adversários colombianos.

Caminho até o título e perspectivas futuras

Para chegar à decisão, a seleção Brasileiro realizou uma campanha sólida, somando três vitórias e um empate. Na primeira fase, o time superou Chile e Peru, além de empatar com a própria Colômbia. Na semifinal, a equipe venceu a Costa Rica por 2 a 0.

O jogador Jardiel destacou a importância da conquista para o futuro da modalidade. Segunda o atleta, o foco agora é colocar os pés no chão para buscar o título mundial no Brasil, iniciando com força total o ciclo visando aos Jogos Paralímpico de Los Angeles 2028.

Argentina garante a medalha de bronze

Além da final, o torneio também definiu o terceiro colocado. A Argentina, que é uma das maiores potências mundiais da modalidade, superou a Costa Rica por 4 a 1 na disputa pela medalha de bronze, após ter sido eliminada pela Colômbia nas semifinais.

O Brasil, que já é pentacampeão mundial e paralímpico, reforça sua posição como maior referência do futebol de cegos. Além da Copa América, o país também conquistou recentemente os Jogos Parasul-Americanos, realizados em julho na Colômbia.

FAQ – Perguntas e Respostas

Qual foi o placar da final da Copa América de futebol de cegos?

O Brasil venceu a Colômbia por 3 a 0, garantindo o título de heptacampeão.

Onde foi disputada a competição?

O torneio foi realizado no CT Paralímpico, localizado na cidade de São Paulo.

Quantas vezes o Brasil já venceu este torneio?

Com esta conquista, o Brasil chegou ao seu sétimo título em 11 edições da Copa América.

Quem ficou com a medalha de bronze?

A Argentina conquistou o terceiro lugar ao vencer a Costa Rica por 4 a 1.

Qual o próximo objetivo da seleção Brasileiro?A equipe foca agora na preparação para o Mundial, que será sediado no Brasil, e no ciclo para os Jogos Paralímpico de Los Angeles 2028.