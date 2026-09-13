Ana Sátila conquista medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem slalom na Espanha e celebra superação

Com uma performance impecável nas águas da Espanha, Ana Sátila reafirma seu protagonismo mundial na canoagem slalom e garante o ouro no C1

A atleta brasileira Ana Sátila, de 30 anos, alcançou o lugar mais alto do pódio neste sábado (12), ao vencer a final do C1 na última etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom. A competição, realizada em La Seul d’Urgell, na Espanha, marcou um momento de superação importante para a canoísta nesta temporada.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, Ana Sátila completou o percurso em 103s85. A prova foi acirrada, com a espanhola Miren Lazkano garantindo a prata com 104s55 e a tcheca Tereza Kneblova ficando com o bronze, ao registrar 104s64.

Esta vitória representa a primeira medalha da brasileira no ano, um período desafiador marcado por questões pessoais e profissionais. O resultado em solo espanhol é fundamental, já que a etapa soma pontos valiosos para o ranking classificatório rumo à Olimpíada de Los Angeles 2028.

Um triunfo dedicado à família e aos fãs

Após um ano difícil, que incluiu a perda de seu pai em março, Ana Sátila destacou a importância de ter sua mãe nas arquibancadas de La Seul d’Urgell. A canoísta celebrou a conquista como um sonho realizado e um momento de grande conexão com seus familiares e companheiros de equipe.

“Estou muito feliz, é um sonho para mim. Minha mãe está aqui hoje, me assistindo, e é o melhor dia que eu poderia ter para compartilhar essa vitória com ela, com minha família, meus companheiros e com todos”, declarou a medalhista de ouro após a prova.

Foco total nos próximos desafios esportivos

Apesar da celebração, a rotina de competições não para. Ana Sátila já se prepara para voltar às águas neste domingo (13), às 8h30, horário de Brasília, para disputar a final do K1 (caiaque individual). O objetivo é manter o bom desempenho e consolidar sua evolução técnica.

A atleta relembrou o início complicado da temporada, marcado por uma desclassificação no Mundial em julho, causada pelo peso de sua embarcação, e uma penalidade na semifinal do C1. Agora, ela busca transformar essas lições em motivação constante.

A busca pela vaga em Los Angeles 2028

O foco principal de Ana Sátila permanece na preparação para o próximo ciclo olímpico. A canoísta reforçou que seu objetivo é seguir sorrindo e aproveitando o esporte que ama, minimizando as pressões externas e focando na precisão técnica exigida pela canoagem slalom.

“Espero estar em Los Angeles. Tive um começo difícil com o Mundial este ano, fui desclassificada e depois tive uma penalidade na semifinal. Tento continuar sorrindo, continuar feliz e fazer o que eu mais gosto”, completou a atleta brasileira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o tempo de Ana Sátila na conquista do ouro? A brasileira concluiu a prova do C1 com o tempo de 103s85.

Onde foi realizada a etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom? A competição aconteceu em La Seul d’Urgell, na Espanha.

Quem completou o pódio ao lado de Ana Sátila? A medalha de prata ficou com a espanhola Miren Lazkano e o bronze com a tcheca Tereza Kneblova.

Por que este pódio é importante para a carreira da atleta? A prova conta pontos cruciais para o ranking classificatório visando a Olimpíada de Los Angeles 2028.

Qual é a próxima competição de Ana Sátila? A canoísta compete na final do K1 neste domingo (13), a partir das 8h30, horário de Brasília.