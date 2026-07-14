Final terá lançamento simultâneo no Brasil; veja as datas

A espera está acabando! Bleach: Thousand-Year Blood War retorna este mês e com a novidade do lançamento simultâneo no Disney+. O anime será lançado no dia 25 de julho na plataforma e tem transmissão confirmada até o dia 26 de setembro, totalizando dez episódios. A informação foi revelada pelo streaming ao Omelete.

A expectativa é a de que o arco The Calamity, a quarta parte do novo anime, encerre a saga da guerra entre Quincys e Shinigami. Com quase 25 anos, Bleach conta ainda com diversos filmes não-canônicos, um filme live-action, várias novel e um one-shot.



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Lançado originalmente entre 2004 e 2012, o anime acompanha as aventuras de Ichigo Kurosaki, que tem a habilidade de se comunicar com espíritos. Kurosaki se torna um Shinigami Substituto e assume os deveres de sua antecessora.

Bleach tem todas as temporadas disponíveis para streaming no Disney+.