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É AMANHÃ!Chegou a hora de viver toda a emoção da ExpoBira 2026!Serão quatro…

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🔥 É AMANHÃ! 🔥

Chegou a hora de viver toda a emoção da ExpoBira 2026!

Serão quatro dias de festa, alegria, tradição e grandes atrações no coração de Ubiratã.

🤠 Rodeio
🎤 Grandes shows
🎡 Parque de diversões
🍔 Praça de alimentação
🚜 Exposições

A contagem regressiva está chegando ao fim. Nos encontramos amanhã!

❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.

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