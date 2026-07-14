🔥 É AMANHÃ! 🔥

Chegou a hora de viver toda a emoção da ExpoBira 2026!

Serão quatro dias de festa, alegria, tradição e grandes atrações no coração de Ubiratã.

🤠 Rodeio

🎤 Grandes shows

🎡 Parque de diversões

🍔 Praça de alimentação

🚜 Exposições

A contagem regressiva está chegando ao fim. Nos encontramos amanhã!

❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.

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