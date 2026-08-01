Fiscalização aborda 350 pessoas e autua 27 condutores por embriaguez em Cascavel

Uma operação integrada da Polícia Militar, Guarda Municipal e Transitar resultou na abordagem de 350 pessoas e 300 veículos entre as regiões Norte e Oeste de Cascavel. A ação, realizada na sexta-feira (31), teve como foco o combate à embriaguez ao volante e outras infrações de trânsito.

Embriaguez foi o principal alvo

Durante a Operação Lei Seca, 27 condutores foram autuados por infrações relacionadas ao consumo de álcool. Desses, 19 recusaram realizar o teste do etilômetro, sendo autuados com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Outros oito motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Dois deles receberam voz de prisão por embriaguez ao volante.

Mais de 150 infrações

Ao longo da fiscalização, foram confeccionados 159 autos de infração de trânsito. As equipes também recolheram duas motocicletas e quatro automóveis.

Além disso, foram identificados 15 condutores sem habilitação, dois motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e 22 veículos com o licenciamento em atraso.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo reforçar a segurança viária e coibir condutas que colocam em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres.