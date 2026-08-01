Discussão entre casal termina com prisão por violência doméstica no Bairro Santa Cruz

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada deste sábado (1º) por violência doméstica no Bairro Santa Cruz, em Cascavel. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e enquadrada na Lei Maria da Penha.

Discussão terminou em agressão

Segundo as informações apuradas, o casal mantém um relacionamento há cerca de oito anos e confraternizava na companhia de outra mulher, que também estaria convivendo com eles.

Na volta para a residência, o homem teria manifestado a intenção de levar a outra mulher para permanecer no imóvel. A companheira não concordou com a situação, dando início a uma discussão.

Durante o desentendimento, conforme relatos, o homem a teria segurado pelo pescoço e a agredido fisicamente.

Homem foi encaminhado à Central de Flagrantes

A outra mulher não foi conduzida, informando aos policiais que não tinha participação na briga do casal.

O suspeito, que já possui passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. A vítima também foi levada à delegacia para prestar depoimento e os procedimentos previstos na Lei Maria da Penha foram adotados.