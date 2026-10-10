Fisioterapeuta presenteia paciente de 93 anos com casal de carneiros em Turvo (PR)

Maiara Grzeszezeszyn levou Timba e Joaquina para o sítio de Davi em Turvo; vídeo da surpresa já passou de mais de 1,7 milhão de visualizações.

A fisioterapeuta Maiara Grzeszezeszyn surpreendeu o paciente Davi ao presenteá‑lo com um casal de carneiros no dia do aniversário de 93 anos dele, em Turvo, na região central do Paraná. Um vídeo do momento da surpresa circulou nas redes sociais e, segundo o G1, ultrapassou mais de 1,7 milhão de visualizações.

Davi mora com a esposa, Olívia, de 88 anos, em um sítio na zona rural de Turvo, cidade de cerca de 14 mil habitantes. Segundo a fisioterapeuta, o casal já cria outros animais — entre eles cavalos, porcos, galinhas e vacas — e o agricultor vinha comentando há meses que queria carneiros.

A surpresa

Maiara contou que atende Davi e a esposa desde maio e que, diante das dificuldades enfrentadas pela família — entre elas a perda de uma nora e problemas de saúde relatados pela profissional — o pedido pelos carneiros não havia sido atendido. Ela conseguiu os animais na chácara de outro paciente, na região de Guarapuava, e levou o casal de surpresa ao sítio de Davi.

O idoso deu nomes aos carneiros — Timba e Joaquina — e, segundo a fisioterapeuta, se emocionou com o presente, mostrou os animais a todos durante o almoço de aniversário e não parou de agradecer. Os filhos de Davi também agradeceram a profissional, segundo G1.

Repercussão e o que disse a fisioterapeuta

O vídeo da entrega emocionou internautas nas redes sociais e superou a marca de mais de 1,7 milhão de visualizações, segundo o G1. Maiara, que atua no atendimento domiciliar a idosos há cerca de quatro anos e meio, afirmou que ficou muito feliz com a reação do paciente e com a repercussão.