Projeto de Lei 3007/26 propõe permitir que prefeituras alterem o destino de áreas de loteamento urbano para novos fins públicos

A proposta em análise na Câmara dos Deputados visa dar mais flexibilidade aos municípios para a gestão de áreas públicas oriundas de loteamentos

Uma nova proposta legislativa em tramitação na Câmara dos Deputados pode mudar a forma como as prefeituras gerenciam espaços públicos. O Projeto de Lei 3007/26 busca autorizar que municípios realizem a troca, venda ou a reutilização de áreas, como terrenos institucionais e praças, que foram criadas a partir de loteamentos Urbano.

Atualmente, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano impõe diversas restrições que dificultam a alteração da finalidade desses locais, mesmo quando a demanda da população local muda ao longo dos anos.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o projeto foi apresentado pelo Deputados José Medeiros (PL-MT) como uma forma de corrigir distorções na gestão territorial, permitindo que áreas ociosas sejam convertidas em pontos de maior utilidade para os cidadãos.

Regras rígidas para garantir o interesse coletivo

Para que uma prefeitura possa alterar a destinação de um terreno, o projeto estabelece critérios claros. O município precisará comprovar o interesse público e garantir que a mudança esteja em total harmonia com o plano diretor da cidade.

Além disso, será obrigatória a apresentação de estudos técnicos e avaliações patrimoniais. A participação da sociedade é outro ponto central, sendo exigida a realização de consultas ou audiências públicas para debater a alteração com os moradores locais.

Proibição de redução de espaços públicos

O texto do projeto traz uma salvaguarda importante ao proibir que a mudança de finalidade resulte em uma redução global dos espaços públicos essenciais do município. A ideia não é diminuir a área comum disponível, mas sim otimizar a sua localização.

A nova destinação da área deverá atender obrigatoriamente ao interesse coletivo. O projeto veda terminantemente o uso desses terrenos para fins privados, a menos que exista uma contrapartida social devidamente comprovada e aprovada.

Justificativa do autor e visão sobre a gestão municipal

Segundo o Deputados José Medeiros, o autor da proposta, a legislação atual gera um cenário onde as cidades acumulam áreas vazias em locais sem demanda, enquanto faltam terrenos em regiões estratégicas onde a população mais precisa de serviços básicos.

O parlamentar defende que a mudança não retira direitos dos cidadãos, mas sim corrige distorções. Segundo Medeiros, o projeto não flexibiliza o interesse público, mas o fortalece ao permitir que o município construa hospitais, escolas e creches onde a população realmente necessita.

Tramitação e próximos passos na Câmara

A proposta segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões de Desenvolvimento Urbano, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que o projeto vire lei, ele ainda precisará ser aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. O projeto permite vender áreas de praças para empresas privadas? Não. O projeto veda o uso da área para fins privados sem uma contrapartida social, focando sempre no interesse coletivo.

2. Quais tipos de áreas podem ter a finalidade alterada? Áreas públicas, como terrenos institucionais e praças criadas a partir de loteamentos Urbano, desde que haja comprovação de interesse público.

3. O que é necessário para a prefeitura mudar o destino de um terreno? É preciso comprovar interesse público, compatibilidade com o plano diretor, apresentar estudos técnicos e realizar audiências públicas.

4. Não. O projeto proíbe expressamente que a alteração resulte em redução global dos espaços públicos essenciais do município.

5. Por que essa mudança foi proposta? Para permitir que prefeituras utilizem terrenos ociosos em locais sem demanda para construir equipamentos necessários, como creches e hospitais, em áreas onde a população mais precisa.