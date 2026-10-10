82% dos Brasileiro rejeitam uso de celular por crianças de até 3 anos, aponta nova pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revela que a grande maioria da população Brasileiro é contrária ao uso de celulares por crianças de até três anos de idade.

O estudo, divulgado nesta sexta-feira (9), aponta que 82% dos adultos Brasileiro são contra permitir que crianças nessa faixa etária fiquem diante de telas de celulares. Em contrapartida, apenas 15% dos entrevistados se declararam a favor da prática.

A sondagem, realizada com 1.367 pessoas de 18 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, busca entender o comportamento das famílias brasileiras às vésperas do Dia das Crianças, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Restrições e recomendações para o uso de telas

Para crianças um pouco mais velhas, entre quatro e sete anos, a resistência dos adultos permanece alta, atingindo 75% de oposição. Sobre a posse de um aparelho próprio, 52% dos Brasileiro aceitam que a criança ganhe um celular até os 12 anos de idade.

O governo federal possui diretrizes claras sobre o assunto. O Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais recomenda que crianças com menos de dois anos não sejam expostas a telas, salvo para videochamadas com familiares. Dados do IBGE indicam, inclusive, uma queda no número de crianças de 10 a 13 anos com aparelho próprio.

Impacto na infância e o brincar na rua

A percepção social sobre a infância também foi mapeada. Cerca de 83% dos adultos acreditam que os pequenos de hoje em dia não possuem mais interesse em brincar na rua, preferindo o entretenimento oferecido por celulares ou televisores.

Apesar disso, 73% dos entrevistados reconhecem que brincar ao ar livre é uma atividade superior para o desenvolvimento infantil. Paralelamente, o ECA Digital estabeleceu novas regras de proteção, exigindo que o acesso de menores de até 16 anos a redes sociais seja vinculado à conta de um responsável legal.

Questões de gênero nas brincadeiras

O levantamento também abordou preconceitos relacionados ao brincar. A maioria dos Brasileiro, representando 63%, defende que as brincadeiras não deveriam ser divididas por gênero. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, destaca que a ideia já ganhou espaço, mas a prática ainda enfrenta barreiras.

A pesquisa aponta que 36% dos entrevistados consideram errado meninos brincarem de boneca ou meninas de carrinho. A reprovação é mais acentuada entre o público masculino, com 46%, enquanto entre as mulheres o índice de reprovação é de 27%.

Perguntas Frequentes

Qual a idade mínima recomendada para expor crianças a celulares?

O Guia sobre Usos de Dispositivos Digitais do governo federal orienta que crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas a telas, exceto para videochamadas com parentes.

Qual o percentual de Brasileiro contra o uso de celular por menores de até 3 anos?Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 82% dos adultos Brasileiro são contrários ao uso de celulares por crianças nessa faixa etária.

O que diz o ECA Digital sobre redes sociais?

O estatuto determina que menores de até 16 anos só podem acessar redes sociais se a conta estiver vinculada à de um responsável legal.

A maioria dos Brasileiro acredita que Brincadeiras tem gênero?Não, 63% dos Brasileiro acreditam que as brincadeiras não deveriam ser divididas entre meninos e meninas.

Como foi realizada a pesquisa?

O levantamento ouviu 1.367 homens e mulheres de 18 anos ou mais, entre o final de setembro e o início de outubro de 2026.