Flamengo: lista para a Libertadores contra o Cruzeiro tem novidades

Deixaram a lista o atacante Ryan Roberto, de 18 anos e que foi comprado pelo Shakhtar Donetsk (Ucrânia), por 9,5 milhões de euros (R$ 56,31 milhões) e mais 500 mil euros (R$ 2,96 milhões) de bônus; o zagueiro Da Mata, de 20 anos, vendido ao Konyaspor (Turquia), por US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão); o volante Kaio Nóbrega, de 19 anos, liberado para se transferir ao Estoril (Portugal); o zagueiro Muñoz, de 19 anos, emprestado pela Portuguesa-SP e que está no sub-20 rubro-negro; e o lateral-esquerdo Gabriel Amâncio, de 18, também da categoria inferior.