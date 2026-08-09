Floresta encara Ypiranga fora de casa, pressionado pela reta final da Série C

Foto: Lenilson Santos/Floresta EC

Floresta segue em busca da vaga para o quadrangular de acesso

A Série C se afunila e o Floresta segue com o sonho vivo de ir para os quadrangulares de acesso à segunda divisão nacional. A equipe cearense está, atualmente, na 11ª colocação e pode retornar ao G-8 ainda nesta rodada. Para isto, precisa pôr fim à sequência de três jogos seguidos sem vencer. O desafio é diante do Ypiranga-RS, neste domingo, 9, às 16 horas (horário de Fortaleza), no estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Apesar dos três jogos sem vencer, o Alviverde mantém uma invencibilidade de quatro jogos, uma vez que, antes dos três empates consecutivos, o Lobo venceu o Barra por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Ypiranga é um adversário direto por vaga no G-8, uma vez que ocupa a 9ª colocação, e isso, por si só, já seria uma prova de fogo para o Floresta. Nas últimas cinco partidas, os comandados de Leston Júnior enfrentaram quatro adversários diretos pelo acesso, incluindo o líder Brusque-SC e o vice-líder Guarani-SP, somando os três empates e uma derrota — esta para a equipe catarinense.

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Neste recorte contra adversários diretos, o Floresta só marcou gols em dois confrontos, mas também foi vazado nestes dois embates. O dado não assusta quem acompanhou a temporada passada do Lobo da Vila Manoel Sátiro, uma vez que o clube costumava fazer poucos gols e sofrer menos ainda.

Na atual temporada, a equipe cearense sofreu 15 gols em 15 jogos, sendo a quarta melhor defesa, empatada com outras três equipes, mas marcou 16 gols, o que dá uma média superior a um gol por jogo. Os números próximos definem bem a temporada equilibrada que a equipe faz até aqui.

Além dos números, o bom desempenho do Ypiranga em casa é outro desafio que o time de Leston Júnior terá de encarar para reencontrar o caminho das vitórias e retornar ao G-8. A equipe gaúcha vem de quatro jogos de invencibilidade em casa e perdeu somente um duelo enquanto mandante.

O time de Erechim tem três vitórias nas últimas cinco partidas, com ataque levemente melhor do que os dos visitantes, tendo marcado 16 gols, mas com uma defesa pior, sofrendo 19. No elenco, contam com dois nomes conhecidos do futebol cearense: Léo Rafael, formado pelo Ceará, e Bryam, que passou pelo Ferroviário.

O destaque da equipe, no entanto, fica a cargo de Renan Gorne, centroavante e artilheiro do Ypiranga com seis gols na temporada.

Depois da partida deste domingo, o Floresta tem ainda três jogos pela primeira fase da Série C. No dia 16, domingo, recebe o Anápolis-GO no PV. Já no dia 22, um sábado, encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, na cidade fluminense. A rodada final será no dia 29, sábado, em casa, contra o Ituano. Os três rivais brigam mais contra o rebaixamento do que pelo acesso.

Ypiranga x Floresta: ficha técnica

Ypiranga

4-3-3: Lucas Maticoli; Cleiton, Léo Gobo, Willian Gomes e Nicolas; Lucas Gomes, Dionísio e Léo Rafael; Marcelinho, Pedro Lucas e Alex Gonçalves. Téc: Gabardo Júnior.

Floresta

5-4-1: Dheimison; Eliandro, Afonso, Valdo, João Vitor e Caíque; Matheus Martins, Nonato, Hony Douglas e Garraty; Rafinha. Téc: Leston Júnior.

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Data: 9/8/2026 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)

Transmissão: SportyNet







