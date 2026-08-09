Mega-Sena: 13 apostas simples e dois bolões do Paraná ganham prêmios ao acertar cinco números

Quinze apostas do Paraná acertaram cinco números do concurso 3042 da Mega-Sena, sorteado no domingo (9), e garantiram premiações financeiras. Segundo informações divulgadas, entre os ganhadores, treze foram apostas simples e dois, bolões.

Cada uma das 13 apostas simples, todas contendo seis números, recebeu R$ 22.927,51. Já os dois bolões, que marcaram 10 números cada, foram premiados com R$ 114.637,50 por bolão.

Detalhes dos sorteios e cidades premiadas

As dezenas sorteadas foram 02, 05, 10, 35, 40 e 53. Um bolão de Fortaleza (CE) acertou as seis dezenas e faturou o prêmio principal de mais de R$ 164 milhões.

No Paraná, um bolão premiado foi realizado na Mega Sorte Loterias, em Curitiba. Em Londrina, a premiação ocorreu a partir de uma aposta simples feita na Lotérica Carcará.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, às 21h. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, pelo internet banking da Caixa Econômica Federal, ou ainda pelo site e aplicativo das Loterias Caixa, acessíveis de dispositivos variados.

Para concorrer, os interessados precisam ter mais de 18 anos. A aposta mínima exige a marcação de seis números, com custo de R$ 6. Marcar mais números eleva o preço da aposta e aumenta as chances de ganhar.