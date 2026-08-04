Vestibular Unicentro 2027: inscrições abertas para 1.154 vagas em 43 cursos no Paraná; confira como participar

A Unicentro abriu oficialmente o período de inscrições para o seu vestibular, visando preencher mais de mil vagas em diversos cursos de graduação espalhados pelo estado do Paraná.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro PR) deu início, nesta segunda-feira (3), ao processo seletivo para o vestibular 2027. São, ao todo, 1.154 vagas disponíveis distribuídas entre os sete campi da instituição paranaense.

Os interessados em garantir uma vaga devem realizar a inscrição exclusivamente pelo portal do candidato até o dia 3 de setembro, sendo que a taxa de participação foi fixada em R$ 190. Conforme informação divulgada pelo g1, o certame abrange uma ampla variedade de carreiras.

Abaixo, detalhamos as informações cruciais sobre o processo, incluindo os critérios de avaliação e as modalidades de cotas disponíveis para os estudantes que buscam uma formação superior de qualidade.

Estrutura das provas e o que estudar

O exame, que terá uma duração de cinco horas, foi desenhado para avaliar tanto o conhecimento geral quanto o desempenho específico em cada área de estudo. A redação é uma etapa obrigatória para todos os candidatos, independentemente do curso escolhido.

Além disso, a prova contará com 10 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura, e 5 questões de Língua Estrangeira, podendo ser Inglês ou Espanhol. O restante da avaliação é composto por provas específicas, com 9 questões para cada uma das 5 disciplinas do grupo do curso.

Sistema de cotas e atendimento especial

A universidade mantém um compromisso com a inclusão por meio do seu sistema de cotas. Os candidatos podem optar pela modalidade social, destinada a alunos de escola pública, raciais, para autodeclarados negros, ou para pessoas com deficiência.

Para quem necessita de atendimento especial no dia da prova, o prazo para solicitação via protocolo é o mesmo das inscrições, ou seja, até 3 de setembro. É fundamental apresentar laudo médico detalhado para garantir o tempo ampliado ou outros recursos necessários.

Cronograma importante para o candidato

Fique atento às datas para não perder o prazo. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 9 de setembro. O ensalamento será divulgado no dia 28 de setembro, e a aplicação das provas está agendada para o dia 11 de outubro.

As provas serão realizadas nas cidades que ofertam os cursos, além de Cascavel e Londrina. O resultado final com a lista dos aprovados será divulgado no dia 13 de novembro, permitindo que os estudantes se planejem para o início das aulas em 2027.

Diversidade de cursos nos campi

A Unicentro oferece 43 opções entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos. Os campi, como o Santa Cruz em Guarapuava, disponibilizam desde cursos tradicionais como Direito e Medicina, até formações modernas como Big Data no Agronegócio.

Recomendamos que todos os candidatos acessem o portal da instituição para conferir as especificidades de cada campus, como turnos e duração, garantindo assim uma escolha consciente para a sua futura trajetória profissional.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o prazo final para as inscrições do vestibular?

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de setembro pelo portal do candidato.

2. Qual é o valor da taxa de inscrição?

O valor da taxa de inscrição para o vestibular 2027 é de R$ 190.

3. Onde serão aplicadas as provas?

As provas ocorrem nas cidades dos campi, além de Cascavel e Londrina, no dia 11 de outubro.

4. Como funciona o sistema de cotas da Unicentro?

Existem cotas sociais para egressos de escola pública, raciais para pretos e pardos, e para pessoas com deficiência, todas sem formação superior anterior.

5. Quando sai o resultado do vestibular?

A divulgação dos resultados está programada para o dia 13 de novembro.