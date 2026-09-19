Flávia Saraiva brilha e conquista medalha de ouro nas barras assimétricas na Copa do Mundo de Ginástica

Com uma série impecável, Flávia Saraiva conquista o topo do pódio na Copa do Mundo de Ginástica Artística, reafirmando seu protagonismo no cenário internacional.

A ginasta brasileira Flávia Saraiva alcançou o lugar mais alto do pódio na disputa das barras assimétricas durante a etapa da Hungria da Copa do Mundo de Ginástica. O desempenho da atleta foi um dos pontos altos da competição realizada neste sábado (19).

Com uma execução precisa, a brasileira registrou a somatória de 13,366 pontos. O resultado confirma o excelente momento de Flávia Saraiva, que segue focada em manter o alto nível técnico antes das próximas decisões do calendário mundial da modalidade.

As informações foram confirmadas pela Empresa Brasil de Comunicação, que detalhou a participação das atletas brasileiras no evento. O pódio foi completado pela norte-americana Tatum Drusch, que ficou com a prata, e pela eslovaca Barbora Kundraft, que garantiu o bronze.

Desempenho da equipe brasileira na competição

Além da conquista de Flávia Saraiva, a delegação brasileira teve outro destaque importante na prova. A ginasta Lorrane Oliveira também realizou uma apresentação sólida e terminou a competição na quarta colocação.

Lorrane ficou muito próxima de conquistar uma medalha, registrando uma diferença de apenas 00,067 pontos em relação à terceira colocada. O desempenho das brasileiras reforça a competitividade do país no circuito mundial de ginástica artística.

Calendário de desafios e o Mundial

O evento na Hungria faz parte da série challenge e integra o circuito mundial oficial da modalidade. Esta é considerada a penúltima competição deste tipo antes do encerramento da temporada de 2026.

O próximo compromisso das atletas ocorre na semana seguinte, com a etapa de Paris, na França. Logo após o encerramento do circuito, as atenções se voltam para o Mundial de Ginástica Artística 2026, que será sediado em Roterdã, na Holanda, entre os dias 17 e 25 de outubro.

FAQ: Perguntas Frequentes

1. Qual foi a nota de Flávia Saraiva na final?

Flávia Saraiva conquistou o ouro com a nota de 13,366 pontos.

2. Onde foi realizada a etapa da Copa do Mundo?

A competição aconteceu na Hungria.

3. Como foi o desempenho de Lorrane Oliveira?

Lorrane Oliveira terminou na quarta posição, ficando a apenas 00,067 pontos de distância do pódio.

4. Quando será o próximo evento de ginástica após a Hungria?

A próxima etapa do circuito será em Paris, na França, na semana seguinte.

5. Quando ocorre o Mundial de Ginástica Artística 2026?

O Mundial está programado para acontecer em Roterdã, na Holanda, entre 17 e 25 de outubro de 2026.