Menino de 5 anos morre soterrado em buraco na zona rural de Umuarama (PR)

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Um menino de 5 anos morreu na manhã deste sábado (19) após um desmoronamento de terra em um buraco na zona rural do Distrito de Serra dos Dourados, em Umuarama, no noroeste do Paraná.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as Criança estavam brincando dentro de um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade que estava sendo escavado para se tornar um açude quando o solo, úmido por causa do temporal, cedeu.
Uma das Criança conseguiu sair por conta própria; a outra ficou soterrada por cerca de 40 minutos. Para retirar a vítima, os bombeiros precisaram escavar manualmente.
Ao ser retirada, a criança estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes do Corpo de Bombeiros se revezaram na massagem cardíaca, mas o menino não resistiu e foi declarado morto no local.