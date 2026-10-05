Flávio Bolsonaro avança ao 2º turno após vencer 1ª rodada e terá disputa com Lula em 25 de outubro

Com cerca de 47% dos votos ante 45% de Lula, Flávio Bolsonaro venceu a primeira rodada, mas não alcançou maioria absoluta; 2º turno será em 25 de outubro.

Flávio Bolsonaro venceu a primeira rodada da eleição presidencial no Brasil, superando o President Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem atingir a maioria absoluta necessária para evitar o segundo turno. Segundo a BBC, com quase todas as urnas apuradas, Bolsonaro somava cerca de 47% dos votos contra 45% de Lula.

O segundo turno entre os dois candidatos está marcado para 25 de outubro, conforme informou a reportagem da BBC.

Resultados e cenário político

De acordo com a BBC, o resultado de Flávio Bolsonaro superou as expectativas e torna o segundo turno mais favorável a ele, já que alguns dos candidatos derrotados na primeira rodada eram alternativas de direita. A reportagem também informou que o partido de Flávio Bolsonaro, o Partido Liberal (PL), elegeu até o momento o maior número de governadores, senadores e deputados federais, o que deve aumentar sua influência no Congress.

A BBC apontou ainda que a maioria da América Latina elegeu presidentes de orientação direita alinhados à administração de Donald Trump, e que o desfecho do segundo turno determinará se o Brasil seguirá essa tendência.

Reações imediatas

Segundo a BBC, Lula, 80 anos, afirmou após votar que a escolha na eleição era entre a democracia e a “barbárie”. Flávio Bolsonaro, 45 anos, disse que queria “libertar o povo brasileiro”. A BBC citou à agência AFP uma declaração de Bolsonaro: “Estou muito feliz” por ter ficado à frente na votação e manifestou confiança na vitória no segundo turno.

A reportagem lembra que Jair Bolsonaro, ex-presidente, cumpre uma pena de 27 anos de prisão por ser apontado como mentor de uma tentativa de golpe após a eleição de 2022. Ainda segundo a BBC, Michelle Bolsonaro foi eleita para o Senado no pleito e Flávio Bolsonaro prometeu conceder anistia ao pai e aos apoiadores responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, caso seja eleito.

Temas da campanha

A BBC destacou que corrupção, crime, economia e soberania foram tópicos centrais da campanha. A cobertura citou um escândalo envolvendo o banqueiro preso Daniel Vorcaro, acusado de orquestrar uma das maiores fraudes financeiras do país, que atingiu figuras em diferentes campos políticos. A reportagem informou que Flávio Bolsonaro reconheceu ter pedido a Vorcaro financiamento para um filme sobre seu pai, após gravações com pedido de 134 milhões de reais virem à tona.

Segundo a BBC, a polícia também sugeriu que Vorcaro teria procurado o ministro do Supreme Tribunal Federal Alexandre de Moraes para evitar prisão; Moraes nega qualquer irregularidade. Moraes presidiu o julgamento relacionado à tentativa de golpe atribuída a Jair Bolsonaro, conforme a mesma reportagem.

Sobre segurança pública, a BBC reportou que Bolsonaro prometeu classificar grandes gangues brasileiras como organizações terroristas e construir prisões de máxima segurança semelhantes às de El Salvador, e que, no passado, o governo de seu pai afrouxou regras de posse de armas. Lula criticou a designação terrorista feita pelos EUA e, segundo a BBC, priorizou reformas para enfrentar redes financeiras do crime organizado, melhorar investigações de homicídios e investir em presídios durante sua gestão.

A economia também foi tema central: a BBC recordou que Lula consolidou programas sociais como o Bolsa Família e que Flávio Bolsonaro propôs teto para a dívida pública, cortes de gastos e revisão de benefícios sociais.

Próximos passos

Com o segundo turno agendado para 25 de outubro, a campanha entre Lula e Flávio Bolsonaro prosseguirá nas próximas semanas, conforme noticiou a BBC. A reportagem não reportou resultados finais definitivos além das porcentagens já citadas nem estimativas de mudança no quadro até a data do segundo turno.