Flávio Bolsonaro lidera intenções de voto no Paraná com 42% contra 24% de Lula, aponta nova pesquisa Quaest

Pesquisa revela a atual preferência do eleitorado paranaense e aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula na corrida pela presidência da República

O cenário político no Paraná apresenta novidades importantes para o debate eleitoral, com a divulgação de dados sobre a preferência dos eleitores para a próxima disputa presidencial. Os números trazem uma perspectiva clara sobre como o eleitor do estado está se posicionando neste momento.

A análise foca no desempenho de nomes conhecidos no cenário nacional, destacando a liderança de Flávio Bolsonaro e a presença do ex-presidente Lula na disputa, conforme informação divulgada pelo instituto Quaest.

A seguir, você entenderá melhor como os números foram distribuídos entre os candidatos e quais são as expectativas para os possíveis cenários de segundo turno, baseando-se nas estatísticas coletadas pelo instituto.

Desempenho dos candidatos no primeiro turno

No levantamento estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto no Paraná. Em contrapartida, Lula registra 24% da preferência dos entrevistados, ocupando a segunda posição no cenário apresentado pela pesquisa.

Outros nomes aparecem com índices menores, como Augusto Cury, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Samara Martins, todos com 2% cada. O candidato Cabo Daciolo soma 1%, enquanto os demais nomes citados aparecem com 0%.

Metodologia e margem de erro

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu um total de 1.104 eleitores com 16 anos ou mais. O período de coleta dos dados aconteceu entre os dias 21 e 25 de julho, garantindo um retrato recente do eleitorado.

O levantamento possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro oficial na Justiça Eleitoral está sob o número BR-01656/2026.

Cenários de segundo turno

Além do primeiro turno, o estudo explorou quatro cenários de segundo turno entre os principais nomes. Os dados indicam que o desempenho de Lula varia conforme o adversário, perdendo em dois cenários e vencendo em outros dois, o que sinaliza um estado ainda em disputa.

A parcela de indecisos no estado chega a 14%, enquanto 9% dos eleitores afirmam que votarão em branco, nulo ou que não pretendem comparecer às urnas. Esse grupo de eleitores será decisivo para definir o resultado final da eleição.

Perguntas frequentes sobre a pesquisa

Quem lidera a pesquisa no Paraná? Flávio Bolsonaro lidera com 42% das intenções de voto no cenário estimulado.

Qual a margem de erro do levantamento? A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quantas pessoas foram ouvidas? O instituto entrevistou 1.104 eleitores em todo o estado do Paraná.

Quando a pesquisa foi realizada? A coleta de dados ocorreu entre os dias 21 e 25 de julho.

Onde a pesquisa foi registrada? O levantamento está devidamente registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01656/2026.