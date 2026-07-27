A Coca-Cola mexeu no papel de parede





Por Carlos Merigo · 26 jul 2026 Things go better with Coca-Cola: a nova identidade em ação (imagem: The Coca-Cola Company).

Depois de um mês inteiro escrevendo sobre Copa, achei que esta semana seria de ressaca tranquila. Mas a internet, claro, tinha outros planos: passou dias brigando… por causa de uma fonte tipográfica. A Coca-Cola apresentou sua nova identidade visual global e a reação mais compartilhada, de longe, foi gente enxergando um maço de Marlboro na lata de refrigerante. No mesmo intervalo, A Odisseia de Christopher Nolan atropelou meses de campanha de boicote e fez a maior estreia da carreira do diretor.

Parece nada a ver uma com a outra, mas diria que as duas histórias são a mesma: um público brigando pra defender uma mera lembrança. Ao contrário do que acreditamos, ninguém é capaz de comparar nada com o original. Na verdade, todo mundo compara com a versão que guardou na cabeça. E contra a memória alheia, como a Coca e o Elon Musk descobriram por caminhos opostos, não há manual de marca ou militância que resolva.

Além disso, trago um pouco do que sobrou da Copa uma semana depois do apito final (spoiler: os perdedores ficaram com a maior atenção), a cerveja que virou suplemento alimentar, e os episódios da semana no Braincast e no Cinemático.

Nessa edição 01 Coca-Cola, Marlboro e o cigarro na geladeira 02 A Odisseia contra a lembrança (e o IMAX que a gente não tem) 03 A Copa, sete dias depois 04 A cerveja com proteína 05 Braincast e Cinemático da semana 06 O que mais passou pelo feed